Дмитрий Вдовин: Шамахы для человека искусства и русского – это что-то исключительное

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Вдовин рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева, о том, как изменился международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля за время его существования, и о перспективах культурного обмена двух стран.

- У Вас довольно насыщенная история участия в жюри международных вокальных конкурсов. Исходя из своего опыта, как Вы оцениваете уровень организации конкурса вокалистов имени Бюльбюля и подготовки его участников?

- Я работал и очень дружил с Ириной Константиновной Архиповой, которая стояла у истоков конкурса Бюльбюля и была бессменным председателем его жюри вплоть до своей болезни и ухода. И наблюдая за конкурсом с первых его «выпусков», должен сказать, что уровень его очень вырос: и организационно, и по качеству участников, и по общей атмосфере. Анна Селиванова, которая занималась с нами всеми организационными вопросами, с необыкновенной деликатностью и точностью вела свою работу. Состав жюри во главе с Сергеем Лейферкусом был весьма представительным, то же можно сказать и о группе почетных гостей. Среди них была моя дорогая коллега, с которой мы много вместе работали, координатор молодёжной программы Варшавской национальной оперы Беата Клатка. Была изумительная пианистка, которая работала в Метрополитен опера и во многих престижных театрах, директор молодежной программы в Цюрихе Бренда Хёрли. Был один из самых влиятельных людей в оперном мире Пол Мо, который является вокальным консультантом по кастингу Баварской оперы в Мюнхене и Гляйнбурнского оперного фестиваля в Англии. Это серьезнейшие, компетентнейшие люди. И это прекрасно, что они приехали и увидели все своими глазами. Потому что смысл конкурса не просто выделить лучшего, а в том, чтобы вывести участников под свет софитов, чтобы публика и специалисты их заметили и узнали. Рамками конкурса взаимодействие участников с жюри и почетными гостями часто не ограничивается. Итогом может быть и контракт на работу, и предложение стажировки или хотя бы возможность прослушивания, и выход в СМИ.

- То есть такие конкурсы важны не только для развития исполнительского мастерства?

- Очень важный аспект – соприкосновение разных культур… И для участников, и для жюри, и для гостей важно познакомиться с тем, что происходит в Баку. Я родился, вырос и выучился во времена Советского Союза, и тогда азербайджанская музыкальная жизнь была своего рода феноменом. Композиторы Гара Гараев, Муслим Магомаев - старший, Ариф Меликов, Фикрет Амиров и многие другие. Дирижер маэстро Ниязи. А певцы…Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Франгиз Ахметова. Лютфияр Иманов, Муслим Магомаев-младший, сестры Фидан и Хураман Гасымовы… И сейчас есть много композиторов, певцов – и мы должны, должны их знать. А как мы можем их знать? Только вот благодаря таким событиям, как этот конкурс.

- Ваша коллега Светлана Нестеренко отмечает, что в определенных регионах более красивые голоса, называя среди них, в частности, Азербайджан. А что Вы с профессиональной точки зрения можете сказать об азербайджанских голосах?

- Да, в Азербайджане традиционно много хороших голосов. И я опять же должен сказать, что одни из самых прекрасных женских голосов, которые я слышал, принадлежали сестрам Гасымовым. Забыть невозможно как они пели. Это было что-то удивительное! Бюльбюль, Рашид Бейбутов и другие певцы – когда мы включаем их записи, то сразу слышим определенную южную краску, присущую этому народу. И это замечательно, это делает их голоса индивидуальными. На одном из первых конкурсов победил потрясающий бас – Эльдар Алиев. Он стажировался в Италии. Он вышел (я до сих пор отчетливо помню редкую арию Госеса, которую он пел) и мы все были поражены. И вот сейчас я услышал, девушку, которая третью премию получила, - Эльнара Мамедова. Она стажировалась в Петербурге в двух молодежных программах. Очень красивый голос, чрезвычайно музыкальная. И конечно нельзя не сказать о двух ведущих солистах Большого театра из Азербайджана – замечательных Эльчине Азизове и Динаре Алиевой.

- В рамках вашей молодежной программы вы ведете прослушивания во многих странах, а с Азербайджаном такие контакты у вас есть в планах?

- Действительно, мы слушаем ребят в 8-9 городах стран СНГ, поскольку эти люди исторически с русской культурой, и большинство до сих пор говорят по-русски. Для нас это важно, это связано и с их жизнью в Москве, и, естественно, с русским репертуаром. Баку в этом плане подходит по всем параметрам, однако до сих пор такое сотрудничество по разным причинам не налажено. Конкурс Бюльбюля отчасти «искупил» этот недостаток, мы послушали многих молодых вокалистов. Но в планах есть обсуждение этого вопроса с коллегами в Баку. В составе жюри конкурса были руководители двух высших учебных заведений, думаю, они очень хорошо понимают перспективы такого сотрудничества. В одной Москве у нас шесть государственных оперных театров. Такого нет ни в одном городе мира. Для нас это – возможность популяризации русского музыкально-театрального наследия, расширения интереса к нему у наших коллег-соседей. И взаимный культурный обмен при этом неизбежен, так как это в интересах всех народов.

- Вы неоднократно были в Баку. Но все равно хотелось бы спросить о Ваших впечатлениях от последней поездки… Что особенно запомнилось?

- Самая первая профессиональная командировка в моей жизни была в Азербайджан. И не только – в Баку. Я был в Шеки, в Шамахы… А Шамахы для оперного человека, вообще для человека искусства и русского человека – это что-то исключительное. Все у нас помнят пушкинскую Шамаханскую царицу. Итак, я впервые приехал в 1983 году. С тех пор я с определенной периодичностью бывал в Баку. И каждый раз он неузнаваем. Сейчас это очень современная и красивая столица, ее облик свидетельствует об огромном экономическом росте страны. Но в этом новом мегаполисе мне немного не хватает тех особых мест, которые были раньше… Тогда на центральных улицах располагались весьма незамысловатые чайханы, некоторые из них были просто тканными ковриками огорожены, всё было очень скромно – но, Боже, там было так вкусно! Я был в шоке, когда приехал в 83 году, социализм еще был, а там были какие-то частные лавочки, где-то обувь делали, где-то – халву. Сейчас, наверняка, это тоже есть – но не в центре, конечно. Я разговаривал с бакинцами, и они тоже немного ностальгируют о том Баку и его атмосфере. Но, тем не менее, город стал ярким и очень комфортным. Гостиницы потрясающие, виды на город изумительные, музеи и театры впечатляют. В этот раз я, к сожалению, не попал в оперу, но филармония и симфонический оркестр были на высоте. Классическое искусство является достижением Азербайджана, и надеюсь, эта сильная традиция будет продолжена .

(Автор: Вугар Иманов)

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