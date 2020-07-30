Танцевальный драйв-проект "Самоизоляция" объединил Россию и Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО)

Интервью 30 июля 2020 11:11 (UTC+04:00)
Танцевальный драйв-проект "Самоизоляция" объединил Россию и Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирная сеть тесно связывает людей Азербайджана и России. Один из бакинских героев Интернета, которого прозвали «луч света в нашем карантине», известный танцор и педагог Егор Анисимов, рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о танцевальном проекте «Самоизоляция» на песню российского музыканта, об опыте участия в отборе на шоу канала ТНТ и о популярности у гостей из России своего огненного шоу.

– Егор, вы уже давно профессионально занимаетесь танцами. Как по-вашему, эта форма искусства служит объединяющим фактором для людей в разных странах, например, в Азербайджане и России?

– Язык танца – это язык тела – он уникален и универсален, на нём может общаться любой человек, независимо от нации. Этот язык объединяет и людей России и Азербайджана, и всех танцоров всего мира. У самого же меня, помимо творческих контактов, есть в России и личные – там живут мои родственники, множество друзей и знакомых – я крепко связан с Россией.

– Вы прославились в соцсетях благодаря танцевальным клипам, снятым на улицах опустевшего Баку в период жесткого карантина в связи с пандемией коронавируса. В том числе вы создали и свою версию клипа на песню российского актера и ведущего Александра Гудкова "Самоизоляция". Как возникла идея этого проекта, как его приняли зрители?

– Идеи всех моих клипов приходят спонтанно. Я много общаюсь, мне присылают видео, и иногда это вызревает вот в такие проекты. И, конечно, песня Александра Гудкова очень зажигательная, под неё нельзя было не станцевать. На моё объявление о сборе материала для клипа откликнулось много людей, проявивших индивидуальность в каждом видео. Мне было очень приятно видеть такую отдачу. Клип получился яркий, динамичный, классный. Я и сам поучаствовал в нём – просто не мог обойти стороной такое чудо. Зрители приняли видео «на ура», было очень много положительных отзывов. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этого клипа, кто помогал мне тёплыми словами, комментариями, кто делился видео и просматривал его, писал мне в личку благодарности. Это огромная помощь, потому что именно это подтолкнуло меня продолжать моё дело.

– Ваши "карантинные образы" в клипах очень разные. Чем ещё планируете удивлять зрителей?

– Большинство этих костюмов: римский, египетский, азиатского воина – костюмы нашей команды Fire & Light show. А противогаз и защитный комбинезон – отдельная история, этот образ завоевал большую популярность, за него меня и прозвали «звездой карантина». Я всегда читаю комментарии, прислушиваюсь к советам и мнениям и, естественно, ещё буду радовать зрителей, у меня много тузов в рукаве. Планирую и дальше выпускать такие же интересные, яркие и безбашенные видео.

Хочу сказать огромное спасибо операторам, которые рядом со мной во всех проектах. Зачастую это мои друзья, которые помогают мне даже в столь сложное время. Если бы не они, этих видео бы не появилось.

– Вы известны под творческим псевдонимом Великий Егор. Откуда это пошло?

– Этому псевдониму больше десяти лет. Сначала это была прикольная шутка, а потом прозвище прижилось, и я стараюсь ему соответствовать. Я счастливый, независимый и свободный в творчестве человек: я делаю то, что хочу, я нашёл себя в жизни, и всё, о чём я мечтал в детстве – материализовалось. Именно таких людей я считаю великими, и поэтому я – Великий Егор. Я не принижаю этим других, ведь я думаю, что каждый должен верить в свои силы, не считать себя бездарностью, стремиться к лучшему. В любом из нас есть свой великий человек.

– Вы записываете ваши танцевальные клипы в разных местах Баку. Хорошо знаете родной город? Какие его красоты порекомендуете обязательно посетить гостям, в том числе из России, когда границы снова откроются?

– Город у нас очень красивый, одновременно исторический и современный. Гостям Баку, конечно же, нужно обязательно пройти пешком набережную, тем более что сейчас её площадь увеличилась, и можно гулять там часами. Обязательно нужно посмотреть Старый город, Девичью башню, пройтись по улочкам, где упал герой фильма «Бриллиантовая рука» с возгласом «Чёрт побери!» Хорошо пройтись по центральной торговой улице, где я часто снимаю видео. Если кто-то размышляет, ехать ли в Баку – пусть даже не раздумывает, ехать надо обязательно, я очень советую.

– Вам довелось поучаствовать в отборе на российский проект «Танцы на ТНТ». Порекомендуете ли этот опыт другим азербайджанским танцорам?

– Участие в отборочном туре шоу-проекта «Танцы на ТНТ» было огромным и очень интересным опытом. Отбор происходил в Самаре. В очереди я был под пятидесятым номером, и все волновались так, что девушка, которая должна была выступать сорок восьмой, просто собрала вещи и ушла. Многим из тех, кто выходил из зала, судьи говорили: «нет», «не убедил», «неясно», «нечётко». Я прекрасно оценивал свои силы и силы тех, кто тренировался рядом со мной – там были очень хорошие танцоры, но даже они «пролетали», не попадая в проект, так что я очень волновался. Но мне сказали, что я попал в «зону ожидания», откуда артистов добирали в шоу после окончания всех кастингов. Для меня это была огромная победа, многие танцоры похлопали меня по плечу, сказали: «Красава! Молодец!».

Всем азербайджанским танцорам я, конечно же, советую принимать участие в таких отборах на российские шоу. Как минимум морально я очень сильно вырос, потому что там была нереальнейшая атмосфера, я наблюдал, общался. Советую это пройти каждому – в процессе многое познается.

– Расскажите, пожалуйста, немного о вашей студии, об успехах учеников.

– Моя танцевальная студия The Legend празднует пятилетие, а раньше она называлась For you – я делал перерыв в преподавании в 2015 году, когда работал хореографом на Евроиграх. Сейчас в моей школе больше 30 детей. Мы участвуем в чемпионатах и кубках Азербайджана, пару раз выезжали в Грузию на Танцевальную Олимпиаду. Мы всегда рады такому сотрудничеству и, если улыбнётся удача, обязательно примем участие и в каком-нибудь российском фестивале танца.

– Какие танцы сейчас пользуются популярностью среди молодёжи?

– Преобладает k-pop, дети просто тащатся от этой музыки, и, чтобы быть на волне, мы тоже ставим танцы под корейскую поп-музыку. Скажу больше: в прошлом году мы участвовали в корейском поп-фестивале и выиграли второе место. Я уверен, что всё ещё впереди, мы обязательно снова будем участвовать и займём первое место – мы очень серьёзно настроены. Детишки у меня умнички: стабильно приходят на занятия, и полтора часа урока с ними пролетают моментально. Нам интересно друг с другом, в этом тандеме мы создаём новые классные и взрывные танцы.

– Вы также являетесь участником уникального для Страны огней Fire & Light show. Интересно ли вам было бы выступить с ним в России?

– Команда Fire & Light show – наша гордость, на данный момент это лучшее шоу в Азербайджане. Мы создали его вместе с Александром Барковым, также нам помогают его супруга и множество ребят, которых мы приглашаем на конкретные проекты. С нашим шоу мы два года подряд представляли Азербайджан на Олимпиаде в Грузии. Мы не стоим на месте – каждый год у нас новая тема, в этот раз – Египет. Всех секретов пока не раскрою, но мы создали для нового шоу три прекрасных костюма: сшили их здесь, в Азербайджане, а маски мы заказали из России.

Естественно, мы будем очень рады, если нас пригласят куда-то для выступления. Здесь, в Баку, мы выступали перед многими гостями из России, и после шоу они подходили к нам с восторженными отзывами. У нас много разных шоу: огненное, световое, пиксельное, лазерное. Как правило, у нас плотный график, но выступить в России, представляя Азербайджан, было бы круто, это отличная идея. Уверен, что наше шоу оценят по достоинству.

Танцевальный драйв-проект "Самоизоляция" объединил Россию и Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Танцевальный драйв-проект "Самоизоляция" объединил Россию и Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Танцевальный драйв-проект "Самоизоляция" объединил Россию и Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Танцевальный драйв-проект "Самоизоляция" объединил Россию и Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Танцевальный драйв-проект "Самоизоляция" объединил Россию и Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Танцевальный драйв-проект "Самоизоляция" объединил Россию и Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Танцевальный драйв-проект "Самоизоляция" объединил Россию и Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Танцевальный драйв-проект "Самоизоляция" объединил Россию и Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
&quot;Тысяча и одна ночь&quot; Фикрета Амирова откроет Международный Дальневосточный фестиваль &quot;Мариинский&quot;
"Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова откроет Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский"
Азербайджанский воин в плену армянских оккупантов - история мужества и благородства (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский воин в плену армянских оккупантов - история мужества и благородства (ВИДЕО, ФОТО)
Большой в Японии - &quot;Любимовка&quot; для азербайджанского писателя
Большой в Японии - "Любимовка" для азербайджанского писателя
Loading Bars
Лента новостей
Германское Общество по Международному Сотрудничеству объявляет тендер в Узбекистане Тендеры 11:54
Статистика заражений COVID-19 по регионам Азербайджана Общество 11:53
Fitch спрогнозировал объем стратегических валютных резервов Азербайджана к концу года Финансы 11:45
Пандемия не сказалась на сфере виноградарства Азербайджана Экономика 11:30
Стартап студента UNEC стал победителем в стране (ФОТО) Общество 11:22
Строящийся в Исмаиллы «Дом DOST» окажет поддержку развитию занятости и туризма (ФОТО) Общество 11:15
Танцевальный драйв-проект "Самоизоляция" объединил Россию и Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 11:11
Цена азербайджанской нефти растет Энергетика 11:00
Социальное страхование в Азербайджане выросло Финансы 10:45
В госбюджет Азербайджана перечислено до 16 млн манатов налогов по договорам о недвижимости Экономика 10:38
Мэр Лос-Анджелеса осудил нападение на членов азербайджанской общины Политика 10:21
Цены на золото в Азербайджане продолжают расти Финансы 10:09
Цена на евро перешла отметку в 2 маната Финансы 09:53
ВТООН о мерах развития туризма в Туркменистане Туркменистан 09:47
ВС Армении продолжают снайперский и пулеметный обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:44
"Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова откроет Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" Культура 09:40
В Азербайджане обнародовано число зарегистрированных печатных изданий Общество 09:30
Очередной показатель качества от Azercell Общество 09:17
Футболист "Барселоны" Суарес может перейти в клуб Бекхэма "Интер Майами" в 2021 году Спорт 09:02
30 июля объявлен в Кыргызстане днем траура в память о жертвах коронавируса Кыргызстан 08:57
МВФ: Процесс восстановления экономики Грузии будет зависеть от внешнего спроса Бизнес 08:53
Страны G7 обсудили восстановление транспорта и туризма в условиях пандемии В мире 08:41
Уровень загрязнения воздуха в Пекине в семь раз превысил норму ВОЗ Другие страны 08:25
На Бакинском НПЗ строятся 25 новых объектов Энергетика 08:00
Представитель ВОЗ во Вьетнаме опроверг утверждения о появлении агрессивного коронавируса Другие страны 07:55
Казахстанский фильм получил приз на кинофестивале в Словакии Казахстан 07:16
Иран подает иск против двух корейских банков Иран 06:59
Бразилия разрешит въезд иностранцев, прибывающих воздушным путем Другие страны 06:43
Вероятный взрыв газа произошел в японской префектуре Фукусима Другие страны 06:28
Пуск с Байконура ракеты-носителя «Протон» перенесен на сутки Казахстан 06:11
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 Другие страны 05:55
На севере Японии из-за разлива рек затопило 500 домов Другие страны 05:36
На заводе по производству СПГ в Техасе произошел взрыв США 05:17
В Конгресс США внесли законопроект "О защите Америки от шпионов" США 04:59
В США в августе казнят еще одного осужденного на федеральном уровне преступника США 04:46
Главы Amazon, Apple и Google не считают, что власти Китая похищали у них технологии ИКТ 04:30
Суд Парижа отправил под домашний арест экс-главу террористической группировки ЭТА Европа 04:12
Госдеп раскритиковал Польшу за невыплату возмещений похищенной нацистами собственности США 03:54
Министр обороны Бельгии положительно оценил решение о передислокации войск США в Европе Европа 03:35
Власти США разрешили экспорт СПГ до 2050 года Энергетика 03:17
ЦИК Грузии зарегистрировал еще семь партий для участия в парламентских выборах Грузия 02:56
Великобритания намерена первой начать вывод на орбиту малых спутников с территории Европы Европа 02:40
"Ювентус" проиграл "Кальяри" в первом матче после завоевания титула чемпиона Италии Спорт 02:19
Facebook с 2016 года выявила более 50 сетей, применявшихся странами для влияния на выборы ИКТ 02:03
Существует ли риск заражения коронавирусом от умершего человека? Общество 01:45
В ВОЗ не прогнозируют скорой выработки коллективного иммунитета против COVID-19 В мире 01:39
Глава Google заявил, что компания не сотрудничает с китайскими военными ИКТ 01:21
Во Франции при восхождении на вершину в Альпах погиб альпинист Европа 01:05
В США умерли более 150 тыс. заразившихся коронавирусом США 00:48
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом Россия 00:31
В Азербайджане утверждены критерии рискового налогоплательщика и рисковых операций Финансы 00:16
Правительство ФРГ проинформировало Бундестаг о решении США по контингенту Европа 00:14
Спящего на матрасе ребенка спасли в 3 км от берега в Азовском море Россия 29 июля 23:57
В Марнеули прошла акция в поддержку территориальной целостности Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 29 июля 23:42
По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в Афганистане Другие страны 29 июля 23:35
Более 215 тыс. заразившихся коронавирусом выявлены в мире за сутки В мире 29 июля 23:16
Азербайджанский AFB Bank завершил I полугодие с прибылью Финансы 29 июля 23:02
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых Финансы 29 июля 22:50
Узбекистан значительно сократил импорт турецкой стали Турция 29 июля 22:46
Азербайджан сократил экспорт продукции в Бельгию Бизнес 29 июля 22:45
Азербайджанский AFB Bank увеличил обязательства Финансы 29 июля 22:45
МВФ приветствует фискальные меры в дополнительном бюджете Грузии Бизнес 29 июля 22:44
Иран сократил импорт электротоваров из Турции Бизнес 29 июля 22:43
Погранслужба Азербайджана объявила тендер Тендеры 29 июля 22:37
Кредитный портфель азербайджанского AFB Bank вырос Финансы 29 июля 22:23
Азербайджан имеет высокий потенциал для повышения доходности рынка ценных бумаг Финансы 29 июля 22:00
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана с участием молодых офицеров проведены учебно-методические сборы (ФОТО/ВИДЕО) Политика 29 июля 21:45
Enagas назвала объем запланированных капвложений в TAP Энергетика 29 июля 21:13
Анализ рынка труда в Азербайджане становится более доступным Бизнес 29 июля 21:01
Азербайджанский воин в плену армянских оккупантов - история мужества и благородства (ВИДЕО, ФОТО) Культура 29 июля 20:45
Уничтожен очередной тактический БПЛА Армении - минобороны Азербайджана Политика 29 июля 20:14
Saudi Aramco оценивает меры по повышению операционной эффективности в Азербайджане в период пандемии Энергетика 29 июля 20:08
Увеличились темпы роста Фонда заработной платы в ненефтяном негосударственном секторе Азербайджана Финансы 29 июля 19:59
Президент Ильхам Алиев побывал в Балакенском, Шекинском и Габалинском районах Политика 29 июля 19:54
Названы нерабочие дни в Пространстве оказания имущественных услуг Госслужбы Азербайджана Экономика 29 июля 19:34
Итоги выпускных экзаменов в Азербайджане будут известны в течение 3-х недель - ГЭЦ Общество 29 июля 19:14
Ассоциации страховщиков Азербайджана о влиянии пандемии на рынок ОСАГО Финансы 29 июля 19:05
В Нафаталане скорость ветра достигала 34 м/с - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА Общество 29 июля 18:58
Азербайджанские фермеры, застраховавшие хозяйство, получат возмещение ущерба от стихийных бедствий Экономика 29 июля 18:52
Большой в Японии - "Любимовка" для азербайджанского писателя Культура 29 июля 18:41
Расим Мусабеков: Антироссийская позиция Пашиняна давно известна в Москве Политика 29 июля 18:37
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона: Армения пытается исказить суть конфликта Нагорно-карабахский конфликт 29 июля 18:15
Азербайджан наращивает импорт продукции из Австрии Бизнес 29 июля 18:08
SBF рассмотрит потенциал Туркменистана для сингапурских компаний Бизнес 29 июля 18:02
AZINNEX о сотрудничестве со странами Центральной Азии ИКТ 29 июля 18:01
В Баку и на Абшеронском полуострове содержание пыли в атмосфере превышает норму Общество 29 июля 17:57
Когда ожидается удвоение мощности "Южного газового коридора"? Энергетика 29 июля 17:57
ЗАО Aqrarkredit Азербайджана с прибылью завершило первое полугодие 2020 года Финансы 29 июля 17:54
Производство на «Нефтяных Камнях» и «Булла-Дениз» снизится после 2025 года Энергетика 29 июля 17:54
Минфин Азербайджана разместит дисконтные облигации Финансы 29 июля 17:49
Количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось Бизнес 29 июля 17:49
Перспективы начала третьей фазы разработки "Шах-Дениз" Энергетика 29 июля 17:47
Азербайджан предоставит Туркменистану анализаторы сейсмоакустических шумов Бизнес 29 июля 17:46
Активы страховой компании "Qala Həyat" увеличились Финансы 29 июля 17:44
«Росэлектроника» реконструирует пункт пропуска на границе с Азербайджаном Бизнес 29 июля 17:42
Процесс легализации рабочих мест в Азербайджане ускорился Бизнес 29 июля 17:41
Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с очередным лидером партии Политика 29 июля 17:40
Спрос на ноты Центробанка превысил предложение втрое Финансы 29 июля 17:35
Азербайджанские железные дороги переходят на переменный ток Транспорт 29 июля 17:34
В Зардабском районе за вымогательство задержаны должностные лица Происшествия 29 июля 17:33
Все новости