Танцевальный драйв-проект "Самоизоляция" объединил Россию и Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирная сеть тесно связывает людей Азербайджана и России. Один из бакинских героев Интернета, которого прозвали «луч света в нашем карантине», известный танцор и педагог Егор Анисимов, рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о танцевальном проекте «Самоизоляция» на песню российского музыканта, об опыте участия в отборе на шоу канала ТНТ и о популярности у гостей из России своего огненного шоу.

– Егор, вы уже давно профессионально занимаетесь танцами. Как по-вашему, эта форма искусства служит объединяющим фактором для людей в разных странах, например, в Азербайджане и России?

– Язык танца – это язык тела – он уникален и универсален, на нём может общаться любой человек, независимо от нации. Этот язык объединяет и людей России и Азербайджана, и всех танцоров всего мира. У самого же меня, помимо творческих контактов, есть в России и личные – там живут мои родственники, множество друзей и знакомых – я крепко связан с Россией.

– Вы прославились в соцсетях благодаря танцевальным клипам, снятым на улицах опустевшего Баку в период жесткого карантина в связи с пандемией коронавируса. В том числе вы создали и свою версию клипа на песню российского актера и ведущего Александра Гудкова "Самоизоляция". Как возникла идея этого проекта, как его приняли зрители?

– Идеи всех моих клипов приходят спонтанно. Я много общаюсь, мне присылают видео, и иногда это вызревает вот в такие проекты. И, конечно, песня Александра Гудкова очень зажигательная, под неё нельзя было не станцевать. На моё объявление о сборе материала для клипа откликнулось много людей, проявивших индивидуальность в каждом видео. Мне было очень приятно видеть такую отдачу. Клип получился яркий, динамичный, классный. Я и сам поучаствовал в нём – просто не мог обойти стороной такое чудо. Зрители приняли видео «на ура», было очень много положительных отзывов. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этого клипа, кто помогал мне тёплыми словами, комментариями, кто делился видео и просматривал его, писал мне в личку благодарности. Это огромная помощь, потому что именно это подтолкнуло меня продолжать моё дело.

– Ваши "карантинные образы" в клипах очень разные. Чем ещё планируете удивлять зрителей?

– Большинство этих костюмов: римский, египетский, азиатского воина – костюмы нашей команды Fire & Light show. А противогаз и защитный комбинезон – отдельная история, этот образ завоевал большую популярность, за него меня и прозвали «звездой карантина». Я всегда читаю комментарии, прислушиваюсь к советам и мнениям и, естественно, ещё буду радовать зрителей, у меня много тузов в рукаве. Планирую и дальше выпускать такие же интересные, яркие и безбашенные видео.

Хочу сказать огромное спасибо операторам, которые рядом со мной во всех проектах. Зачастую это мои друзья, которые помогают мне даже в столь сложное время. Если бы не они, этих видео бы не появилось.

– Вы известны под творческим псевдонимом Великий Егор. Откуда это пошло?

– Этому псевдониму больше десяти лет. Сначала это была прикольная шутка, а потом прозвище прижилось, и я стараюсь ему соответствовать. Я счастливый, независимый и свободный в творчестве человек: я делаю то, что хочу, я нашёл себя в жизни, и всё, о чём я мечтал в детстве – материализовалось. Именно таких людей я считаю великими, и поэтому я – Великий Егор. Я не принижаю этим других, ведь я думаю, что каждый должен верить в свои силы, не считать себя бездарностью, стремиться к лучшему. В любом из нас есть свой великий человек.

– Вы записываете ваши танцевальные клипы в разных местах Баку. Хорошо знаете родной город? Какие его красоты порекомендуете обязательно посетить гостям, в том числе из России, когда границы снова откроются?

– Город у нас очень красивый, одновременно исторический и современный. Гостям Баку, конечно же, нужно обязательно пройти пешком набережную, тем более что сейчас её площадь увеличилась, и можно гулять там часами. Обязательно нужно посмотреть Старый город, Девичью башню, пройтись по улочкам, где упал герой фильма «Бриллиантовая рука» с возгласом «Чёрт побери!» Хорошо пройтись по центральной торговой улице, где я часто снимаю видео. Если кто-то размышляет, ехать ли в Баку – пусть даже не раздумывает, ехать надо обязательно, я очень советую.

– Вам довелось поучаствовать в отборе на российский проект «Танцы на ТНТ». Порекомендуете ли этот опыт другим азербайджанским танцорам?

– Участие в отборочном туре шоу-проекта «Танцы на ТНТ» было огромным и очень интересным опытом. Отбор происходил в Самаре. В очереди я был под пятидесятым номером, и все волновались так, что девушка, которая должна была выступать сорок восьмой, просто собрала вещи и ушла. Многим из тех, кто выходил из зала, судьи говорили: «нет», «не убедил», «неясно», «нечётко». Я прекрасно оценивал свои силы и силы тех, кто тренировался рядом со мной – там были очень хорошие танцоры, но даже они «пролетали», не попадая в проект, так что я очень волновался. Но мне сказали, что я попал в «зону ожидания», откуда артистов добирали в шоу после окончания всех кастингов. Для меня это была огромная победа, многие танцоры похлопали меня по плечу, сказали: «Красава! Молодец!».

Всем азербайджанским танцорам я, конечно же, советую принимать участие в таких отборах на российские шоу. Как минимум морально я очень сильно вырос, потому что там была нереальнейшая атмосфера, я наблюдал, общался. Советую это пройти каждому – в процессе многое познается.

– Расскажите, пожалуйста, немного о вашей студии, об успехах учеников.

– Моя танцевальная студия The Legend празднует пятилетие, а раньше она называлась For you – я делал перерыв в преподавании в 2015 году, когда работал хореографом на Евроиграх. Сейчас в моей школе больше 30 детей. Мы участвуем в чемпионатах и кубках Азербайджана, пару раз выезжали в Грузию на Танцевальную Олимпиаду. Мы всегда рады такому сотрудничеству и, если улыбнётся удача, обязательно примем участие и в каком-нибудь российском фестивале танца.

– Какие танцы сейчас пользуются популярностью среди молодёжи?

– Преобладает k-pop, дети просто тащатся от этой музыки, и, чтобы быть на волне, мы тоже ставим танцы под корейскую поп-музыку. Скажу больше: в прошлом году мы участвовали в корейском поп-фестивале и выиграли второе место. Я уверен, что всё ещё впереди, мы обязательно снова будем участвовать и займём первое место – мы очень серьёзно настроены. Детишки у меня умнички: стабильно приходят на занятия, и полтора часа урока с ними пролетают моментально. Нам интересно друг с другом, в этом тандеме мы создаём новые классные и взрывные танцы.

– Вы также являетесь участником уникального для Страны огней Fire & Light show. Интересно ли вам было бы выступить с ним в России?

– Команда Fire & Light show – наша гордость, на данный момент это лучшее шоу в Азербайджане. Мы создали его вместе с Александром Барковым, также нам помогают его супруга и множество ребят, которых мы приглашаем на конкретные проекты. С нашим шоу мы два года подряд представляли Азербайджан на Олимпиаде в Грузии. Мы не стоим на месте – каждый год у нас новая тема, в этот раз – Египет. Всех секретов пока не раскрою, но мы создали для нового шоу три прекрасных костюма: сшили их здесь, в Азербайджане, а маски мы заказали из России.

Естественно, мы будем очень рады, если нас пригласят куда-то для выступления. Здесь, в Баку, мы выступали перед многими гостями из России, и после шоу они подходили к нам с восторженными отзывами. У нас много разных шоу: огненное, световое, пиксельное, лазерное. Как правило, у нас плотный график, но выступить в России, представляя Азербайджан, было бы круто, это отличная идея. Уверен, что наше шоу оценят по достоинству.