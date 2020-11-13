Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО)

Интервью 13 ноября 2020 16:08 (UTC+04:00)
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Актер театра и кино, главный режиссер Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженный артист и работник культуры Логман Керимов в интервью Trend Life поделился своей радостью о скором возвращении коллектива в родной край.

"Доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совершили настоящий героизм, освободив наши земли, оккупированные на протяжении 30 лет армянскими агрессорами. Эта славная победа настолько переполняет наши сердца и души, что счастью нет предела! Поздравляю весь азербайджанский народ с этим великим событием, которое вписано в историю нашей страны! Наконец, наш театр уже перестал носить статус беженца. Это великая радость! Светлая память нашим шехидам, которые своими жизнями подарили нам эту победу! Слава нашим героям, отважным воинам, перед которыми враг попросту бросал все и убегал! Желаю скорейшего выздоровления раненным солдатам и офицерам, которых с нетерпением ждут дома. Эта Отечественная война была честью и гордостью нашего народа, а наш Президент, который во всем мире известен как сильный политик и государственный деятель, также показал какой он Верховный главнокомандующий – победитель! От своего имени, своей семьи, всех шушинцев, всех азербайджанцев выражаю искреннюю признательность главе государства, нашим славным солдатам и офицерам, а также таким странам как Турция и Пакистан за братскую поддержку", - сказал Логман Керимов.

По словам режиссера, эта война вновь показала истинное лицо армянских агрессоров, которые проигрывая на поле боя, свою фашистскую сущность показали в обстреле запрещенными ракетами и кассетными бомбами мирных город и сел Азербайджана – Гянджи, Барды, Тертера, Нафталана и т.д., когда жертвами стали более 90 человек, среди которых множество детей, стариков и женщин, более 400 раненых, более 3000 домов и объектов разрушены. При этом на ранее оккупированной территории разрушены практически все азербайджанские архитектурные памятники, а древние албанские сооружения армянизированы.

"На этот вандализм и варварство невозможно найти слов! Невозможно понять их сущность, зверство и чинимые злодеяния на протяжении 200 лет против нашего народа. Вечно ноющие и просящие у разных стран, строящие из себя вечно обиженных и страдающих, весь мир им что-то должен, все они создали в мире, они самые древние и лучшие, первооткрыватели, а на самом деле творящие нечестие на земле. И не только у нас, а посмотрите, сколько в их истории терактов, совершенных армянами в России, Франции, Италии, Турции, странах Ближнего Востока и т.д. Армяне распространились по всему миру, бросили корни во многих странах миллионами. И как только селятся, сразу же распускают свои щупальца и начинают претворять свои черные идеи в жизнь. Не могу понять их генетический код, который направлен только на разрушения, убийства, злодеяния. Может, после этой победы они поймут, что терпеливый и мирный Азербайджан – это не означает слабость, а напротив - благородство и высокие человеческие качества, которые они так и не поняли, потому что им неведомы эти понятия. Они поняли только силу и так дали им по голове, что еще не скоро очнутся. Посмотрите, что теперь творится в Ереване – они же теперь друг друга грызут, и опять кого-то обвиняют. Вечно недовольные, вечно ищущие в своих бедах других…И что за существа такие? Не могу понять", - отметил Логман Керимов.

После того, как в Шуше все наладится, создана необходимая инфраструктура и условия для жизни, коллектив вернется в родной город и будет радовать своими спектаклями.

"Шуша станет одним из центров туризма Азербайджана, как и раньше, будет принимать гостей, проводить фестивали и реализовывать проекты. И весь мир вновь увидит великую и древнюю культуру Шуши и Карабаха. А самой первой постановкой на родной сцене в Шуше будет спектакль по произведению великого драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде "Повесть о Мусье Жордане - ученом-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне", написанная в 1850 году. Отмечу, что спектакль был ранее с успехом представлен на различных международных фестивалях. Эта комедия будет представлена в новой интерпретации. Так вот, как известно, действие происходит в Карабахе, в городе Шуша в 1848 году. Французский ботаник, член Королевской академии Мусье Жордан приезжает сюда для изучения местных видов растений и гостит у местного бека. В моей интерпретации Мусье Жордан – вовсе не ботаник, а французский шпион, который приехал, чтобы изучить регион, узнать все о людях, о природном богатстве и людях. В новом спектакле зрителей также удивят образы дервиша Мастали шаха и других героев, отличные от общепринятого классического произведения. С нетерпением ждем переезда в Шушу и премьеры! Ждем всех в гости!", - добавил Логман Керимов.

(Автор: Вугар Иманов)

Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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