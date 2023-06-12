Jah Khalib рассказал о своей супруге-украинке и любви к Азербайджану. В Sea Breeze Resort открылся сезон летних концертов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Sea Breeze Resort на живописном побережье в Нардаране, пригороде Баку, стартовала традиционная серия летних концертов Sea Breeze Summer Live, сообщает Trend Life.

Концертный сезон открыл известный казахстанский певец, автор и исполнитель самых романтичных баллад, рэпер и битмейкер, хип-хоп-исполнитель Бахтияр Мамедов, известный как Jah Khalib (родился в Алматы, отец - азербайджанец, мать – казашка).

Jah Khalib - частый гость в столице Азербайджана, где неоднократно выступал с концертами, принимал участие в фестивале "ЖАРА". И всегда с полным аншлагом, даря зрителям яркие эмоции. Исполнитель настолько заряжает эмоциями и энергией, что на его концерты приходят не только подростки и молодежь, но и люди постарше. И в этот вечер все танцевали и подпевали любимому артисту. На протяжении двухчасового концерта артист тепло общался с публикой, исполнял свои хиты и новые композиции, дарил свою бешеную энергетику зрителям.

А в преддверии концерта Jah Khalib дал интересное интервью.

"Азербайджан – родина моих предков. Мой отец Гусейн – азербайджанец, благодаря которому я вырос человеком с мужским характером, впитав в себя национальный менталитет. В Алматы во дворе нашего дома мой отец – земледелец, создал большой фруктовый сад, причем все привез из Баку - фундук, кизил, яблоки и сливы самых разных сортов. А наш стол всегда украшают азербайджанские национальные блюда. И каждый раз, приезжая в Азербайджан, я заряжаюсь особой энергетикой, изучаю культуру и традиции. Здесь у меня много хороших друзей, с которыми приятно провожу время, советуюсь, приобретаю необходимый опыт и знания, стал изучать азербайджанский язык. Баку – самый замечательный город, где можно найти для себя самые яркие эмоции. Я был во многих городах и странах, но не везде увидишь такое – любовь и уважение друг к другу, гостеприимство, настоящие ценности мультикультурализма и толерантности. Это очень ценно, особенно в современном мире и нынешних реалиях. А какие здесь застолья проходят, и не столь важно - в дорогом ресторане или обычном месте – главное, находишься в окружении друзей, атмосфере доброжелательности", - сказал Jah Khalib, добавив, что также неоднократно привозил в Азербайджан своих друзей из других стран.

"В будущем собираюсь совершить концертный тур по Азербайджану, в рамках которого хочу поближе познакомиться с культурой и традициями регионов страны. В том числе очень хотелось бы выступить в Карабахе, Шуше, о которых мне всегда рассказывал отец как о священной земле. В Азербайджане невероятная история и культура, очень богатое национальное наследие!" - сказал Jah Khalib.

Певец также рассказал о своей счастливой семейной жизни. В 2020 году он женился на украинке по имени Мария (родом из Одессы). В 2022 году у них родилась дочь София.

"Мы сейчас живем с родителями, бабушка с дедушкой радуются, нянчатся с двухлетней малышкой, помогают супруге. Это замечательная тюркская традиция, когда взрослые в семье помогают молодым семьям, передавая свою любовь и семейный опыт. И мне очень нравится, что моей супруге-украинке нравятся наш быт и традиции, она даже уже прекрасно готовит бозбаш, бугламу и долму. Причем ее лучшим наставником в этом является мой отец, который прекрасно готовит. Судьба нас свела в Киеве, где я жил некоторое время. Вначале мы общались, были друзьями на протяжении шести лет, и, наконец, поняли, что созданы друг для друга. В этом браке ей повезло больше, чем мне (смеется). Шучу. Конечно, мне повезло больше - она очень терпеливый и воспитанный человек, учитывая мой тяжелый характер избалованного вниманием публики, славой и деньгами, которые, как известно, развращают человека. Но моя жизнь изменилась в лучшую сторону и я считаю себя счастливым человеком! Семья – это замечательно! Время, когда муж и жена могут провести вместе – это очень ценно. Мы вместе отдыхаем, строим планы на будущее. Но, как говорит мама Ляззат-ханум: "Быть женой азербайджанца – это очень тяжелая миссия" (смеется)". Пока у нас один ребенок, но в будущем планируем больше, сколько Всевышний даст – будем очень рады. А пока появилось время, как говорится "на себя", мотивация для творчества и реализации идей", - отметил Jah Khalib.

По его словам, он запланировал дуэт с одним из азербайджанских исполнителей, в том числе готовится очередной совместный проект с народным артистом Эмином Агаларовым. Кроме того, Jah Khalib хочет купить себе дом в Баку на берегу моря.

"Здесь у меня много родственников, с которыми постоянно встречаюсь, когда приезжаю сюда. Их любовь ко мне дорогого стоит! Очень важно всегда поддерживать теплые отношения с родственниками, чтобы наши дети знали друг друга и дружили. Когда возвращаюсь в Алматы, всегда беру с собой азербайджанский чай, национальные сладости, а тетя задаривает бесподобно вкусными вареньями. Человеческие отношения очень важны в наше время. И здесь особо хотелось бы отметить искренние и братские отношения с Эмином, который заслуживает самых высоких слов", – сказал музыкант.

Jah Khalib также отметил, что высоко чтит национальные традиции и религию, совершает намаз, держит пост в месяц Рамазан.

"Все мы грешны и молитвы очень помогают мне в жизни. Это очень важно для духовного развития", - сказал он.

Напомним, что 24 июня эстафету Sea Breeze Summer Live примет главный хедлайнер музыкальных чартов Азербайджана – Jony. 8 июля танцпол дрогнет от бешеной энергетики Hammali & Navai. А 22 июля на летнюю сцену Sea Breeze Resort выйдет народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (Emin), а значит уровень харизмы, романтики и любви будет зашкаливать.