Азербайджан – хлебосольная страна! – Александр Панайотов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный украинский и российский певец Александр Панайотов поделился с Trend Life впечатлениями о Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2019".

«"ЖАРА" – это самый особенный фестиваль среди всех, потому что он проходит в Азербайджане, в хлебосольной стране, над этим проектом работает потрясающая команда во главе с Эмином. Уникальный состав артистов, постоянное разнообразие, творческое развитие, креатив, творческие вечера, новшества – все это является яркими показателями грандиозного фестиваля. Все артисты чувствуют себя очень комфортно, зрители поддерживают яркими овациями, великолепная атмосфера!»- сказал Trend Life Александр Панайотов.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х, и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ». Третий стал днем хитов «нулевых», а завершится фестиваль поколением Z – прозвучат все хиты стримов и топы чартов, пройдет сольный концерт Тимати. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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