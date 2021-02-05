Азербайджанцы выберут лучших российских артистов 2020 года - Новое Радио AWARDS

БАКУ /Trend Life/ - Генеральный продюсер радиостанции "Жара FM" Bahh Tee (Бахтияр Алиев) и певец Elman (Эльман Зейналов) вошли в состав жюри российской премии "Новое Радио AWARDS", сообщает Trend Life.

В целом в жюри более 30 признанных профессионалов музыкальной индустрии.

Среди претендентов на престижную награду радиостанции "Новое Радио" - артисты, которые в течение 2020 года имели невероятный успех у публики, задавали тренды и возглавляли чарты. Они поборются за заветную статуэтку в виде Золотой Сирены. Народное голосование проходит в шести номинациях: "Лучший артист", "Лучшая артистка", "Лучшая группа", "Лучшая коллаборация", "Лучший продюсер" и "Прорыв года".

Церемония вручения премии "Новое Радио AWARDS" пройдет 11 февраля. Перед радиослушателями и зрителями эксклюзивной онлайн-трансляции на YouTube выступят звезды российской эстрады, среди которых также азербайджанцы Jony (Джахид Гусейнли) и HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров).

(Автор: Вугар Иманов)