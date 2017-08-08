Скончался актер, сыгравший роль Годзиллы

8 августа 2017 10:05 (UTC+04:00)

Японский актер Харуо Накадзима, известный по роли Годзиллы - одного из самых популярных монстров в истории кино - скончался в возрасте 88 лет от воспаления легких. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

Накадзима родился в 1929 году в префектуре Ямагата. С середины 50-х годов прошлого века и до 1972 года он в рамках контракта с японской студией Toho снялся более чем в 10 картинах про гигантского ящера, за что даже получил шутливое прозвище "Мистер Годзилла". Основной отличительной особенностью японских фильмов про Годзиллу является тот факт, что монстр создавался без помощи компьютерной графики - его играл реальный актер в специальном костюме.

В 2010 году Накадзима написал мемуары под названием "Моя жизнь в шкуре монстра", подробно рассказав про все трудности, с которыми пришлось сталкиваться во время съемок, ведь только сам костюм весил почти 40 кг. Процесс создания каждой новой киноленты оборачивался для актера многочисленными травмами. Однажды он в полной экипировке упал в бассейн с высоты семи метров и остался жив.

Киностудия Toho выпустила первый фильм про Годзиллу в 1954 году. С тех об этом монстре, мутировавшем в результате ядерного взрыва, было снято 30 картин. Только в одной Японии киноленты из этой серии посмотрели более 100 млн человек.

Azernews Newspaper
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