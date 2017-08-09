Молодежный день в рамках проекта SAY (ФОТО)

9 августа 2017 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялась встреча участников проектов SAY движения Support of Azerbaijan Youth (SAY), организованного Общественным объединением İRƏLİ, сообщили Trend Life в пресс-службе İRƏLİ.

В рамках движения Support of Azerbaijan Youth (SAY) были реализованы следующие проекты: "SAY: Könüllülük akademiyası", "SAY: Green", "SAY: Multikulturalizm", "SAY: Volfest", "SAY: Solidarity".

Главные цели данных проектов - развитие идей волонтерского движения, социальная активизация молодежи, повышение ответственности, создание условий для всестороннего формирования личности и другие.

Более 100 представителей молодежи собрались на мероприятии SAY: Day, они представили видеоролики и интересные презентации.

Участникам проекта "SAY: Solidarity" были вручены сертификаты.

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
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