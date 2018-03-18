Современная женщина Азербайджана – проект в Лянкяране (ФОТО)

18 марта 2018 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяране в рамках проекта "Современная женщина Азербайджана" Центра психологического развития и ораторского искусства "Логос" прошла встреча с общественными деятелями, представителями культуры и науки, творческой интеллигенции, предпринимателями и СМИ, сообщает Trend Life.

Выступившие на мероприятии депутат Милли Меджлиса, председатель ОО "Институт международных исследований Евразия", поэтесса Ганира Пашаева, руководитель центра "Логос" Тарана Мамедова, председатель ОО "Региональное юридическое и экономическое просвещение" Арзу Багирова, заместитель Исполнительной власти Лянкяранского района Расиля Алиева и другие отметили роль азербайджанской женщины в современном обществе.

Было отмечено, что в современном мире уделяется серьезное внимание деятельности женщин в социально-политической сфере, защите их прав и повышению общественной активности. Гендерное равенство – один из важнейших аспектов жизни в демократических странах, где женщины и мужчины получают равные возможности и обязанности в различных сферах жизни. Независимо от пола, гражданам предоставляются одинаковые права при трудоустройстве, они успешно сочетают семейную жизнь и карьеру. Азербайджан одно из первых государств не только на Востоке, но и в мире, давшее женщинам право голоса. В стране оказывается поддержка различным структурам и организациям, работающим в данном направлении, а также проектам, способствующим гендерному равенству.

Вместе с тем, женщины исторически занимали особое место в жизни любого общества. Место и роль женщины в Азербайджане всегда были велики. Им принадлежит неоценимое место в духовном и морально-нравственном воспитании общества, сохранения традиций, дальнейшего развития страны и успехов на международной арене. Женщина для азербайджанцев – это прежде всего мать, жена и сестра. Имеются бесчисленные примеры того, как азербайджанские женщины плечом к плечу с мужчинами защищали Родину. Вместе с тем, известно, что в нашей истории много примеров участия женщин в государственных делах, политике и дипломатии. В период независимости женщины активно работают во всех сферах общества, а на современном этапе на качественно новом уровне участвуют в управлении государством, осуществляют более активную деятельность в области политики, науки, образования, экономики, культуры, медицины, спорта и других сферах.

В заключение мероприятия прошла презентация и автограф-сессия книг Ганиры Пашаевой “Səni Allaha Eşq götürür” и “Sevgidən Eşqə”.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан и Россия запустят проект по поддержке молодых предпринимателей
Бизнес 8 марта 11:50
Состоится встреча стран-участниц проекта «Ляпис-Лазурь»
Бизнес 28 февраля 17:03
Азербайджан и Румыния готовятся к реализации проекта транзита сжиженного газа в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 20 февраля 08:01
Мир саза и слова Алескера (ФОТО)
Культура 18 февраля 18:01
Азербайджан и Румыния готовятся к реализации проекта транзита сжиженного газа в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 16 февраля 16:26
В Азербайджане создаются новые сорта лимона и чая
Общество 24 января 19:25
Проект ТАПИ позволит диверсифицировать маршруты экспорта энергоресурсов Туркменистана - посол
Энергетика 24 января 18:13
Азербайджанский певец растрогал зрителей шоу "O Ses Türkiye" (ВИДЕО)
Интересное 15 января 11:40
Представители международных организаций подписали проект поддержки семейных хозяйств Азербайджана
Бизнес 13 декабря 2017 16:06
Путешествие в мир сказок и костюмированные наряды – интересный проект в Баку (ФОТО)
Социум 10 декабря 2017 17:49
Туристы смогут получать данные о памятниках Узбекистана через QR-коды
Узбекистан 9 декабря 2017 11:13
В Кыргызстане завершился 4-летний проект по социальной сплоченности МСУ
Кыргызстан 28 ноября 2017 13:15
Ты супер! Танцы: Чем завершилось выступление для представителя Азербайджана? (ВИДЕО)
Интересное 27 ноября 2017 11:18
В Узбекистане открыт первый рынок, построенный по новому типовому проекту
Бизнес 20 ноября 2017 14:17
Германия намерена оказать содействие в реализации проекта по строительству ГЭС «Себзор» в Таджикистане
Таджикистан 16 ноября 2017 11:18
ПО "Азнефть" приступает к реализации нового проекта
Энергетика 27 октября 2017 18:26
Азербайджанская вокалистка стала лауреатом международного проекта в России
Культура 19 октября 2017 17:57
Инициированный IDEA проект "Экоскаут" успешно продолжается (ФОТО)
Общество 17 мая 2017 16:08