Современная женщина Азербайджана – проект в Лянкяране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяране в рамках проекта "Современная женщина Азербайджана" Центра психологического развития и ораторского искусства "Логос" прошла встреча с общественными деятелями, представителями культуры и науки, творческой интеллигенции, предпринимателями и СМИ, сообщает Trend Life.

Выступившие на мероприятии депутат Милли Меджлиса, председатель ОО "Институт международных исследований Евразия", поэтесса Ганира Пашаева, руководитель центра "Логос" Тарана Мамедова, председатель ОО "Региональное юридическое и экономическое просвещение" Арзу Багирова, заместитель Исполнительной власти Лянкяранского района Расиля Алиева и другие отметили роль азербайджанской женщины в современном обществе.

Было отмечено, что в современном мире уделяется серьезное внимание деятельности женщин в социально-политической сфере, защите их прав и повышению общественной активности. Гендерное равенство – один из важнейших аспектов жизни в демократических странах, где женщины и мужчины получают равные возможности и обязанности в различных сферах жизни. Независимо от пола, гражданам предоставляются одинаковые права при трудоустройстве, они успешно сочетают семейную жизнь и карьеру. Азербайджан одно из первых государств не только на Востоке, но и в мире, давшее женщинам право голоса. В стране оказывается поддержка различным структурам и организациям, работающим в данном направлении, а также проектам, способствующим гендерному равенству.

Вместе с тем, женщины исторически занимали особое место в жизни любого общества. Место и роль женщины в Азербайджане всегда были велики. Им принадлежит неоценимое место в духовном и морально-нравственном воспитании общества, сохранения традиций, дальнейшего развития страны и успехов на международной арене. Женщина для азербайджанцев – это прежде всего мать, жена и сестра. Имеются бесчисленные примеры того, как азербайджанские женщины плечом к плечу с мужчинами защищали Родину. Вместе с тем, известно, что в нашей истории много примеров участия женщин в государственных делах, политике и дипломатии. В период независимости женщины активно работают во всех сферах общества, а на современном этапе на качественно новом уровне участвуют в управлении государством, осуществляют более активную деятельность в области политики, науки, образования, экономики, культуры, медицины, спорта и других сферах.

В заключение мероприятия прошла презентация и автограф-сессия книг Ганиры Пашаевой “Səni Allaha Eşq götürür” и “Sevgidən Eşqə”.

(Автор: Вугар Иманов)

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