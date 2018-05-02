Скончался народный художник Токай Мамедов

БАКУ /Trend Life/ - Скончался выдающийся азербайджанский скульптор-монументалист, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", народный художник, профессор Токай Мамедов, сообщили Trend Life в среду в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Церемония прощания с народным художником пройдет завтра в Баку в мечети Тезе пир с 12:00 до 14:00.

Токай Мамедов родился 18 июля 1927 года в Баку. Его мать – первая женщина-скульптор Азербайджана Зивер Мамедова. Отец, Габиб Мамедов, выпускник знаменитого Московского Бауманского института, был профессором и заведовал кафедрой сопрамата и теоретической механики в Политехническом институте. Токай Мамедов окончил Художественное училище в Баку (1942-1945 годы), а затем Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры (сейчас - Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина) (1945-1951 годы).

Окончив институт, он некоторое время работал в Ленинграде (Санкт-Петербург). В 1970 -1972 годах был председателем правления Союза художников Азербайджана.

Токай Мамедов начал с создания скульптурных портретов. Он не любит работать по фотографии, предпочитая изучать живую натуру.

Он создал целую галерею скульптурных портретов выдающихся личностей Азербайджана: художника Лятифа Керимова, востоковеда Мирзы Кязимбека, Узеира Гаджибейли, долгожителя Ширали Муслимова, легендарного разведчика Мехти Гусейнзаде, художника Мирзы Ибрагимова, маэстро Ниязи, поэта Сулеймана Рустама, хирурга Мири Джавадзаде, композитора Хайяма Мирзазаде и многих других.

Токай Мамедов впервые использовал в азербайджанской скульптуре дерево. Глубоко изучив разновидности и качество дерева, мастер изображал на нем лица людей. В созданных им портретах на дереве привлекает внимание умение художника передать психологические особенности и состояние человека. В различные годы он создал в этой техники портреты многих поэтов, государственных деятелей и простых тружеников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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