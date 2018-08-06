Анар Нагылбаз был талантливым человеком - народная артистка Бриллиант Дадашева

БАКУ /Trend Life/ - Впервые рэп на азербайджанском языке мы услышали от Анара (прим. - Анар Джабиев, более известный как Анар Нагылбаз), об этом, как сообщает Trend Life, на своей странице в Instagram написала народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева.

Бриллиант Дадашева называет Анара Нагылбаза талантливым человеком, отмечая, что он синтезировал азербайджанскую эстрадную музыку и рэп. И она спела с ним несколько композиций.

Напомним, что Анар Нагылбаз скончался 4 августа на 45 году жизни, он страдал циррозом печени.

Анар Джабиев родился 28 марта 1974 года в поселке Горадиз Физулинского района. Считается первым национальным рэпером, его называли – отец азербайджанского рэпа. Нагылбаз был также известен своими дуэтами со многими популярными исполнителями в жанре рэп и популярной музыки.

Увлечение жанром рэп началось в 1988 году. В 1990 году представил Азербайджан на международном фестивале в Ялте с песней "Bivəfa". В 1991 году создал студию-театр миниатюр "Aysel". В 1992 году представил свой первый клип "Canlı klip şou". Первый альбом выпустил в 1996 году. В 1990-1992 годах работал журналистом в сатирическом журнале "Kirpi", в 1993-1995 – в газете "Naxçıvan". Снялся в фильме "Bakı oğrusu" (1997). В 1993 году выступил с первым сольным концертом в Государственном цирке. В 2016 году прошел его последний сольный концерт в Зеленом театре Баку. В 2012 году Главным управлением культуры и туризма Баку был назначен заместителем директора Дворца культуры имени Гурбана Аббасова поселка Гарачухур.

(Автор: Джани Бабаева)

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