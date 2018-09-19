Азербайджанцы проведут в Минске грандиозный фестиваль: барашек на вертеле, царский плов, звездный концерт

БАКУ /Trend Life/ - В столице Беларуси 22 сентября пройдет третий Фестиваль азербайджанской культуры "Бакинский бульвар", организованный Исполнительной властью Минска , международным общественным объединением "Конгресс азербайджанских общин Беларуси" при поддержке посольства Азербайджана в Беларуси, сообщили Trend Life организаторы.

Фестиваль азербайджанской культуры "Бакинский бульвар" откроется у стен городской ратуши в 13.00 и завершится в 23.00 ярким огненным шоу. Знакомство с традициями и достопримечательностями Азербайджана начнется с магии древних ритмов «барабанного круга», Бакинского рынка, импровизированной выставки ковров и игры в нарды.

"Гостям будет представлена яркая и колоритная национальная культура Азербайджана, которая разбавит золотую белорусскую осень своим гранатовым оттенком. Жителей и гостей Минска в Верхнем городе ожидает разнообразие всевозможных развлечений, таких как обучение народным танцам и игре в нарды, атмосферная зона чаепития, огромное количество вкуснейших дегустаций и мастер классов. Говорят, чтобы приготовить плов, мечты о плове мало. В нашем случае, этого будет более, чем достаточно! Для всех гостей представится уникальная возможность понаблюдать, как готовят это царское блюдо. Более того, первые 100 человек смогут отведать порцию вкуснейшего плова совершенно бесплатно!", - говорится в сообщении.

В зоне фудкорта все жители и гости столицы смогут отведать блюда национальной азербайджанской кухни, представленные ресторанами и кафе Минска, в том числе барашка на вертеле, узнать секреты приготовления традиционных сладостей, насладиться ароматом и вкусом изысканных гранатовых напитков. Гостей также ожидает множество конкурсов и соревнований, тематических викторин с розыгрышем призов, главным из которых станет бесплатная путевка в Страну огней – чарующий Азербайджан. Мероприятие продолжится выступлением звезд белорусской и азербайджанской эстрады - Самир Джафаров, Лала Мамедова, Джахангир Курбанов, Гюнеш Абасова, Руслан Асланов и другие, а также зажигательными танцами. Каждый сможет принять участие в массовой лезгинке и "Яллы", изучив основные движения под руководством профессиональных танцоров. Юных гостей фестиваля порадуют развлекательные зоны, арт-бар, контактный зоопарк и шоу мыльных пузырей.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.