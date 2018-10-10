Организация эффективного досуга молодежи в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел отборочный тур IX Кубка Вызова по игре "Что? Где? Когда?", организованного Клубом интеллектуальной молодежи "Хазар" при финансовой поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе клуба.

В интеллектуальном соревновании приняли участие 32 команды, в составе которых были почти 200 студентов из 15 вузов. Команды, показавшие лучшие результаты, вышли в финал, который пройдет в Баку 28 октября. Отборочные туры также пройдут в Гяндже, Губе, Шеки, Тертере и Горанбое. В финале, помимо традиционной классификации, будет проведен и отдельный Кубок Регионов для многочисленных команд из регионов страны.

Целью проведения IX Кубка Вызова является организация эффективного досуга молодежи, обеспечение их интеллектуального развития и охват всей страны движением интеллектуальных игр.

(Автор: Вугар Иманов)

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