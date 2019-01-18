Во Дворце Гейдара Алиева почтили память жертв трагедии 20 Января

18 января 2019 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня во Дворце Гейдара Алиева в Баку прошло мероприятие, посвященное 29-й годовщине трагедии 20 Января, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Вначале участники мероприятия ознакомились со стендом, на котором были представлены книги, посвященные трагедии 20 Января. Затем мероприятие было продолжено в зале Дворца Гейдара Алиева. Минутой молчания была почтена память жертв трагедии 20 января.

В своем выступлении директор Дворца Гейдара Алиева, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный работник культуры Фархад Бабаев рассказал о трагических событиях 20 Января. Было отмечено, что события января 1990 года – акт террора против человечности. Трагедия – преступление не только против граждан страны, но и против всех азербайджанцев в мире.

Фархад Бабаев выступил с обширным докладом о том, как над мирным населением была учинена жестокая расправа. Были безжалостно убиты безоружные гражданские лица, в том числе дети, женщины и старики.

Было подчеркнуто, что трагедия 20 Января вошла в историю независимого Азербайджана как славная и героическая страница нашего народа.

Далее состоялся показ документального фильма, отражающего страшные события 20 Января.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Автор: Джани Бабаева)

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