Шехиды не умирают! Представлен проект с участием Алима Гасымова и репера Qurd (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В пресс-центре АМИ Trend состоялась презентация видеопроекта "Şəhidlər ölmürlər!" ("Шехиды не умирают!), посвященного 29-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

На мероприятии минутой молчания была почтена память жертв трагедии 20 Января. Автор идеи проекта и руководитель Лала Газанфар отметила, что участие в проекте юных исполнителей имеет важное значение.

"Подрастающее поколение должно знать и всегда помнить свою историю. Во время работы над проектом, съемки которого проходили на Аллее шехидов в Баку, юные артисты задавали вопросы, спрашивали о трагических событиях 20 Января", - сказала Лала Газанфар.

Главную роль в проекте сыграл репер Qurd – это образ верного сына Родины, отдавшего свою жизнь за Отчизну. В видеопроекте использована песня Акбера Рахмана "Şəhid qızım".

По словам репера Qurd-а, участие в данном проекте было для него большой честью, и эта работа имеет важное значение в его творческой карьере.

"Мне было 5 пять лет, когда произошли трагические события 20 Января. Но, несмотря на юный возраст, я помню весь ужас этой трагедии. То, как мирное население подверглось обстрелу, были безжалостно убиты дети, женщины, старики", - сказал исполнитель.

В работе над проектом приняли участие всемирно известный исполнитель мугама, народный артист Азербайджана Алим Гасымов, заслуженный артист Азербайджана и народный артист Дагестана Адалят Шукюров, рэпер Qurd, а также юные исполнители Нурай Рахман, Хакан Эфе Джан и другие. В съемках использована документальная хроника.

В ходе мероприятия юные артисты прочитали стихи, представили литературные композиции, посвященные трагедии 20 Января.

Среди гостей были актер Фаиг Мирзоев, председатели общественных объединений "Женщины - предприниматели" Земфира Агаева и "Buta" Гюнай Агамалы и другие.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Автор и фото - Джани Бабаева)

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