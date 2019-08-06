Азербайджанские школьники достойно представили страну в Санкт-Петербурге (ФОТО)

6 августа 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские школьники из числа победителей различных проектов и конкурсов по русскому языку и знанию истории и культуры России, организуемых посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, принимают участие в культурно-образовательной поездке по Санкт-Петербургу в рамках проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В рамках поездки был проведен ознакомительный вечер, где азербайджанская делегация с большим успехом представила свою страну перед сверстниками из 23 стран. Азербайджанские школьники исполнили национальные песни и танцы, а в завершение угостили своих новых друзей азербайджанскими национальными сладостями.

(Автор: Джани Бабаева)

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