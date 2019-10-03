Скончалась 40-летняя азербайджанская певица Лала Алиева (ФОТО)

3 октября 2019 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сороковом году жизни после продолжительного заболевания от онкологического заболевания скончалась азербайджанская певица Лала Алиева, сообщили Trend Life из близкого окружения исполнительницы.

Лала Алиева родилась в Баку, была исполнительницей шансона и эстрадных песен. Выпускница юридического факультета Бакинского государственного университета и факультета актера музыкального театра Азербайджанского университета культуры и искусств.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Скончалась 40-летняя азербайджанская певица Лала Алиева (ФОТО)
  • Скончалась 40-летняя азербайджанская певица Лала Алиева (ФОТО)
  • Скончалась 40-летняя азербайджанская певица Лала Алиева (ФОТО)
  • Скончалась 40-летняя азербайджанская певица Лала Алиева (ФОТО)
  • Скончалась 40-летняя азербайджанская певица Лала Алиева (ФОТО)
  • Скончалась 40-летняя азербайджанская певица Лала Алиева (ФОТО)
  • Скончалась 40-летняя азербайджанская певица Лала Алиева (ФОТО)
  • Скончалась 40-летняя азербайджанская певица Лала Алиева (ФОТО)
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