Стартует международный проект "Azerbaijan Golden Kids Awards 2020" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Стартует проект "Azerbaijan Golden Kids Awards 2020" (Золотые дети Азербайджана), который проводится Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi (AKİB, Общественное объединение волонтеров Азербайджана) и посвящен Международному дню зашиты детей, сообщили Trend Life организаторы.

"В этом году проект проводится в третий раз и получил статус международного потому, что в нем примут участие талантливые дети из Турции, Украины и других стран", - отметила автор проекта, руководитель департамента культуры AKİB Улвия Бабирли

В проекте смогут принять участие дети от 5 до 16 лет. По словам Ульвии Бабирли, ознакомительные постеры участников будут распространяться в социальных сетях и СМИ в марте-мае. Гала-вечер победителей состоится 1 июня. Главная цель – выявление талантов и создание возможностей для развития их потенциала. Победителям в различных номинациях будет вручен кубок Golden Kids Awards. Среди номинаций – лучший художник, лучший вокалист, лучший поп-исполнитель, лучшая поп-группа, лучшая модель, лучший пианист, лучший скрипач, лучший детский хор, лучший танцор, лучший танцевальный ансамбль, лучший актер, лучший ведущий, лучший шахматист и лучший спортсмен.

Для участия в проекте необходимо послать фото и видео материалы, а также автобиографию на адрес goldenkidsazerbaijan2020@gmail.com

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(Автор: Вугар Иманов)