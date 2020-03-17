В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО)

Социум 17 марта 2020 14:52 (UTC+04:00)
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во второй Аллее почетного захоронения проходит церемония прощания с актером Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, кавалером ордена "Шохрат", народным артистом Рафаэлем Дадашовым, сообщает Trend Life.

На церемонии прощания министр культуры Абульфас Гараев отметил, что это большая утрата для национальной культуры и искусства.

"Рафаэль Дадашов вписал большую страницу в историю азербайджанского театра и кино. Он воспитывался в семье, где царила атмосфера искусства. Актер работал в нескольких театрах регионов нашей страны, но, конечно, его основная творческая жизнь была связана с Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром. Мы помним его образы на театральной сцене, которые всегда вызывали интерес у зрителей. Рафаэль Дадашов был разносторонней личностью, работал на телевидении и радио, был прекрасным человеком, хорошим другом. К сожалению, в последние годы он тяжело болел. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда уделяли большое внимание его здоровью, оказывали необходимую помощь. После того, как будут открыты двери театров, мы обязательно проведем вечер его памяти", - сказал Абульфас Гараев.

Рафаэль Дадашов родился 4 января в Нахчыване в семье легендарных актеров театра и кино, народных артистов Мелика Дадашова и Софии Гусейновой. Жизнь в творческой среде фактически предопределила выбор Рафаэля Дадашова. Он поступил в Азербайджанский институт искусств имени Мирзаги Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и переехал в Баку. С 1976 года он был артистом Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, где воплотил множество ролей в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков. Также актер прославился своими ролями в двадцати телеспектаклях и сорока фильмах. Рафаэль Дадашов внес значительный вклад в развитие театрального искусства и кинематографа страны. Скончался 16 марта.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Image
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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