Айгюн Самедзаде: Азербайджан достоин быть примером для других стран по борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend Life/ - Известный композитор, музыковед, доктор философии по искусствоведению, народная артистка Азербайджана Айгюн Самедзаде в интервью Trend Life высоко оценила проводимые в стране превентивные меры, реализацию задач по строительству новых больниц и медицинских центров, созданию надлежащих условий в карантинных центрах, решению социальных проблем.

"Неоднократные искренние призывы Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к общественности должны дойти до сердца каждого человека и только так, все вместе мы победим этот коронавирус и будем дальше развивать свою страну. Нашим государством были своевременно приняты меры по предотвращению массового распространения коронавирусной инфекции. По новостям я вижу, как этим пренебрегли в других странах и сейчас пожинают горькие плоды, ежедневно тысячи жертв и людских страданий. Даже в самых передовых странах по экономическому развитию и медицинской сфере есть очень серьёзные проблемы относительно борьбы с коронавирусом. Некоторые уже не справляются с создавшимся положением. Наше государство делает все, чтобы выйти из этой глобальной проблемы с наименьшими потерями. Я считаю, что Азербайджан достоин быть примером борьбы с коронавирусом для других стран",- добавила Айгюн Самедзаде.

Композитор призвала граждан строго следовать требованиям карантинного режима в стране.

"Все знают, что творится в мире, ежедневно в новостях нам сообщают о тысячах жертвах пандемии коронавируса. Очень важно в наши дни, чтобы люди неукоснительно соблюдали все требования правительства и ВОЗ – оставались дома, строго соблюдали гигиену, а при необходимом посещении магазинов и аптек держали соответствующую дистанцию. Общаться с близкими, родными и друзьями можно по телефону и посредством соцсетей. Предотвращение массового распространения коронавирусной инфекции зависит всецело от нас самих", - сказала Айгюн Самедзаде.

По ее словам, оставаясь дома, человек может заниматься самообразованием и творчеством.

"Я понимаю, что оставаться дома не так легко, на улице весна и тянет на улицу, но надо понять, что все это вынужденная мера. Но если вы не хотите серьёзных проблем со здоровьем и желаете встретить будущее со своими близкими и родными, то должны быть дисциплинированными и следовать все рекомендациям. Пандемия коронавируса – глобальная проблема человечества, и надо отнестись к этому со всей серьёзностью",- отметила народная артистка.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)