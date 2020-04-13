Всеобщее бедствие, которое никто не мог предвидеть - академик Наиля Велиханлы

БАКУ /Trend Life/ - В связи с особым режимом карантина, введенным в Азербайджане в рамках мер по борьбе с коронавирусом, учреждения культуры и искусства перешли на дистанционный режим работы. Среди них и Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), являющийся старейшим музеем нашей страны и флагманом музейного дела республики, который в текущем году будет праздновать 100-летний юбилей, сообщили Trend Life в музее.

"Всеобщее бедствие, которое никто не мог предвидеть, поставило под угрозу нашу работу. Однако мы не остановились, а следуя государственному призыву "Оставайся дома" объединились и продолжили свою работу удаленно", - отметила в своем обращении в связи со сложившейся обстановкой, директор музея, академик Наиля Велиханлы.

Публикации на официальных страницах Национального музея истории в Facebook, Instagram и Twitter предоставляют различные сведения об экспонатах, исторических датах, музейных каталогах и книгах. Большую популярность в социальных сетях получил видеоролик-обращение к общественности, подготовленный сотрудниками музея. С лекциями выступают музейные специалисты, готовятся онлайн-семинары и презентации на различные темы. В режиме онлайн проводятся совещания руководства музея с работниками.

Важная роль в работе музея отводится привлечению в музей молодежи и воспитанию их в духе патриотизма. И сейчас, в условиях социальной изоляции, продолжается работа с учащимися различных учебных заведений города Баку. Так, к 31 марта – Дню геноцида азербайджанцев при участии школьников была представлена видео-презентация об этих трагических событиях истории. В настоящее время готовятся новые онлайн-проекты с участием учащихся и студентов.

Текущий 2020 год богат на юбилейные даты, музеем были запланированы различные мероприятия, которые теперь будут представлены дистанционно. В соответствии распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении мероприятий в связи со 150-летним юбилеем Наримана Нариманова будет организован онлайн-семинар, на котором с докладом, сопровождающимся видео-показом, выступят сотрудники музея. Также готовятся презентационные материалы к 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

Отметим что именно в этот сложный для всех период Национальный музей истории Азербайджана НАНА на основании составленного российским туристическим порталом ТурСтат рейтинга лучших музеев истории и культуры России и СНГ для посещений и виртуальных экскурсий, онлайн туров и выставок был включен в десятку лучших музеев на территории СНГ.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )