Мария Суворовская: Представить не могла, что моя жизнь так крепко свяжется с Азербайджаном (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская писательница, журналист и общественный деятель Мария Суворовская на своей странице в Facebook поздравила Азербайджан c Днем Республики – 28 мая, отметив развитие связей между соседними странами, сообщает Trend Life.

"В Баку уже наступил новый день - 28 мая - национальный праздник Азербайджана - День Республики!

Сначала о главном и серьёзном.

В этот день важно отметить позитивную динамику российско-азербайджанских отношений, развивающихся на основе дружбы, взаимной симпатии и доверия. Эти отношения нацелены на дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества, наполнение стратегического партнёрства новыми, перспективными проектами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Для меня большая ответственность заниматься Бизнес-клубом Торгового представительства Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Но это интересный процесс, эффективность которого после первых мероприятий уже отмечена бизнес-сообществом.

Теперь о личном. Этим фотографиям почти 8 лет. В 2012 году я впервые побывала в Азербайджане. И навсегда влюбилась в эту солнечную страну, выбрав ее своим местом силы, гармонии и энергии. Тогда, 8 лет назад, я, наверное, и представить не могла, что моя жизнь так крепко свяжется с Азербайджаном.

Но после первой поездки я очень грустила о Баку. Бирюзовый шарф, купленный на лотках в старом городе, и взгляд, наполненный мыслями о возвращении в город ветров - все это передаёт настроение момента, который запечатлел фотограф.

Но фото сделаны, кстати говоря, не в Баку.

А в чудесном месте под названием «Этномир».

Там на улице мира есть небольшой павильон Азербайджана, в котором 8 лет назад я ностальгически пила чай из армудов и заедала их вкуснейшей пахлавой. И думала о том, что вернусь, точно вернусь в Баку...

Удивительно, но в этом году планируется большое событие. При участии Торгового представительства Азербайджанской Республики в Российской Федерации идет активная подготовка к открытию павильона-шоурума «Дары Азербайджана» на улице Мира в том самом этнографическом парке-музее «Этномир». Здесь гости смогут не только насладиться азербайджанской продукцией, но и поближе познакомиться с природой, культурой, традициями азербайджанского народа и туристическим потенциалом страны. Периодически на территории культурно-образовательного центра будут проходить конференции, круглые столы и бизнес-встречи. Совместно с дизайнерами парка-музея «Этномир» подготовлен проект павильона-шоурума. В концепцию заложена идея сохранения национальных элементов страны огней.

Одним из основных элементов дизайна будут азербайджанские ковры с традиционным орнаментом. Еще одним важным элементом в проекте дизайна является роспись «Лев» с гривой из виноградной лианы. Эту роспись можно увидеть на фасаде мастерской Али Шамси в Ичеришехер, которая является одной из достопримечательностей Баку.

На территории павильона будут представлены пейзажи многих районов Азербайджана с основными элементами каждого из них.

Главная цель проекта – повысить интерес к стране, ее истории, культуре и искусству. Верится, что эта площадка объединит всех заинтересованных в Азербайджане и его потенциале", - отметила Мирая Суворовская.

Мария Суворовская – генеральный директор "Бизнес-Диалог Медиа", главный редактор Russian Business Guide, член правления Союза журналистов Подмосковья, предприниматель, общественный деятель. Писательница - частый гость в Баку. Здесь она сняла свой первый клип "Я дышу Баку". Две книги писательницы посвящены Азербайджану - "Качели над Каспием" и "Дом у виноградника", презентации которых были проведены в Баку и Москве. (Автор: Вугар Иманов)