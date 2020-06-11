Азербайджанский поэт госпитализирован с коронавирусом: Буду молиться...

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский поэт Шахрияр Дель Гарани вчера был госпитализирован с коронавирусом. Днем он был помещен в учебный корпус Азербайджанского медицинского университета, а вечером переведен в специализированное медицинское учреждение Yeni klinika – новую и самую современную больницу страны, сообщает Trend Life.

"Несколько дней назад я почувствовал себя плохо, поднялась температура и обратился в скорую помощь, сотрудники которой быстро приехали, оказали необходимую помощь и взяли анализы. Тест на Covid-19 вышел положительным, но ни в коем случае нельзя настраиваться на негатив. Будем бороться с этой болезнью. Все во власти Всевышнего и надо верить в его милость. Буду молиться и верить, что все будет хорошо. Это было уготовано мне судьбой... Буду лечиться и через неделю будет проведен повторный тест. Призываю всех моих читателей, близких и друзей быть очень осторожными", - отметил поэт.

По последним сведениям, в стране выявлены 8 530 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 4 720, скончались 102 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 708 человек. За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 356 032 теста.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)