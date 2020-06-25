Неужели мы обязательно должны быть наказаны законом за безответственность … – известный композитор Айтен Исмиханова

БАКУ /Trend Life/ - Увеличившееся число заражённых коронавирусом – это результат безответственного отношения к требованиям карантинного режима, сказала Trend Life известный азербайджанский композитор Айтен Исмиханова.

"Я призываю каждого гражданина быть более ответственным. Этот вирус очень тяжелый и коварный, и даже если у кого-то болезнь протекает бессимптомно, все равно инфекция не проходит бесследно. Вирус может вызвать осложнения в дальнейшем. Бессимптомные носители вируса тоже очень опасны, ведь они могут заразить окружающих. Многие молодые люди относятся к ситуации спустя рукава, полагая, что у них сильный иммунитет, нет хронических заболеваний, и болезнь обойдет их стороной. Но это не так, они могут заболеть сами и заразить своих родных, старшее поколение", - отметила она.

По словам Айтен Исмихановой, в период пандемии необходимо строго выполнять все правила карантинного режима.

"Всех призываю носить защитные маски в общественных местах, и желательно не выходить из дома без острой необходимости. Сейчас такой период, когда необходимо проявить терпение и сознательное отношение. Я понимаю, что многим сложно находиться дома, когда на улице хорошая погода, хочется погулять, но давайте проявим благоразумие, чтобы поскорее выйти из этой ситуации. Все мы должны быть крайне ответственными, чтобы вместе победить этот страшный вирус, сейчас все зависит от нас.

Некоторые люди говорят, что им тяжело находиться два часа в защитной маске, но только задумайтесь, каково медицинским работникам, сутками дежурящим у постели пациентов. Они длительное время находятся в защитных масках, очках, специальных комбинезонах. Им сейчас намного труднее, так что в данной ситуации нужно думать не только о себе.

Лучше подумайте о тех, кто сейчас подключен к аппаратам ИВЛ, пожалейте медицинских работников, которые месяцами не были дома, и не могут обнять своих родных и близких", - сказала Исмиханова.

Известный композитор добавила, что ее очень настораживает увеличившееся число зараженных коронавирусом.

"Раньше многие интересовались, есть ли среди знакомых заболевшие. А сейчас практически у каждого есть родственники или знакомые, заболевшие или скончавшиеся от вируса. Конечно, меня очень пугает статистика зараженных, я боюсь за своих родных и близких.

Лично я нахожусь дома, и практически не выхожу. Если есть необходимость в чем-то, то сейчас можно заказать онлайн. Однако, если кто-то и выходит на улицу, то нужно обязательно надевать защитную маску. Хорошо, что с сегодняшнего дня запрещено садиться в автобусы без защитной маски. Неужели мы обязательно должны быть наказаны законом, чтобы проявить сознательность и надеть маску", - добавила Исмиханова.

(Автор: Джани Бабаева)