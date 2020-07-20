Бахрам Багирзаде – памяти Анара Мамедханова: С юбилеем, Капитан! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде опубликовал в соцсетях статус памяти общественного деятеля, легендарного капитана команды КВН "Парни из Баку" Анара Мамедханова, сообщает Trend Life.

"Анару Мамедханову исполнилось 50!!! Перед этой датой я сознательно не написал безнадёжную частицу «бы», потому что для тех, кто знал и любил Анара, он навсегда останется живым! Не мы решаем, когда заканчивается наша земная жизнь, но только от нас зависит, будет ли эта жизнь вечной. Анар своей недолгой, но яркой и пламенной земной жизнью, возвёл свой мост в будущее, оставив после себя потрясающее наследие - трёх прекрасных детей, которых его супруга Ирада Мамедханова воспитала достойными людьми и гражданами; преданных и верных друзей, которые ни на секунду не забывают о нём; множество важных дел и поступков, которые наилучшим образом характеризуют мужчину. Я не знаю ни одного человека, который бы не уважал Анара. С ним можно было спорить, не соглашаться, но даже его оппоненты признавали в нём безусловного лидера, потому что он всегда выходил на бой с горячим сердцем и чистой душой. 50 – немаленькая цифра, но вечность лучшая награда! С днём рождения, Капитан!!!"

Анар Джамал оглу Мамедханов родился 20 июля 1970 года в Баку. Окончил школу №160, затем - механико-математический факультет Бакинского государственного университета. Он отец одного сына и двух дочерей. В 1988 году создал знаменитую команду "Парни из Баку", а с 1991 года стал президентом Бакинского городского КВН. Под его руководством "Парни из Баку" стали чемпионами 1992 года, финалистами 1993 года, обладателями Летнего кубка 1995 года, и наконец, победителями турнира 10 лучших команд в 2000 году – чемпионами XX века. Мамедханов избирался депутатом парламента Азербайджана три срока подряд в 1995, 2000 и 2005 годах, был профессором Евразийской академии радио и телевидения. Создал и возглавил компанию ULTRA Production, которая подготавливала фильмы на патриотическую тему. Скончался 23 апреля 2011 года на 41-м году жизни в результате резкой сердечно-сосудистой недостаточности и ишемической болезни сердца.