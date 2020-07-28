Бахрам Багирзаде рассказал о пережитых днях: Возвращение к реальности было мучительным и ужасным

Социум 28 июля 2020 17:26 (UTC+04:00)
Бахрам Багирзаде рассказал о пережитых днях: Возвращение к реальности было мучительным и ужасным

БАКУ /Trend Life/ - Вылечившийся после тяжелой болезни коронавируса и проходящий амбулаторное лечение дома Бахрам Багирзаде поделился в соцсетях мыслями о пережитых днях, сообщает Trend Life

"Вскоре после Нового года, когда мир стала накрывать пандемия коронавируса, я, как и большинство людей, думал, что это очередная «страшилка». Для меня это было чем-то вроде прикола - карантин, дистанционная работа, выход по СМСкам, множество смешного креатива, который появился в виртуальном пространстве.
Когда я попал в больницу, ничего не предвещало беды - подумаешь, небольшая температура и слабость, это же пустяки! Я много общался по телефону, писал посты, рассылал ролики друзьям, шутил, успокаивал, говорил, что ничего страшного, это обычная простуда и хроническая усталость, что я тоже стал невольным участником «коронного» шоу, но всё будет хорошо, и скоро я буду дома. О вирусе я не думал, потому что даже в больнице я относился к пандемии скептически! Всё изменилось в считанные часы, когда неожиданно поднялась температура и начались проблемы с дыханием. Что было потом, вы знаете - меня перевезли в Центральный Таможенный Госпиталь, ввели в медикаментозную кому, подключили к ИВЛ, затем к ЭКМО. Меня не было почти месяц…
Возвращение к реальности было мучительным и ужасным – я всё осознавал, но не мог и пальцем пошевелить, а дыхательные трубки казались мне бетонными. «Ну, вот, начинается…» - напишут хейтеры. Да, нет, я далёк от мысли давить на жалость, потому что есть заболевания гораздо страшнее коронавируса, когда люди годами испытывают страшные мучения, от которых нет спасения. Но дело в том, что эти заболевания не передаются воздушно-капельным путём, в этом-то и заключается весь ужас этого невидимого врага!

У меня было много времени подумать и о пандемии, и о своём легкомыслии… Никому не пожелаю того, через что я прошёл и через что ещё мне предстоит пройти, потому что впереди меня ждёт период восстановления. И теперь я, как полноправный участник «шоу», которое меня беспощадно нокаутировало, я отвечают за каждое своё слово, и призываю всех, кто продолжает играть в «русскую рулетку» со своим здоровьем – болезнь есть и не всегда она проходит в лёгкой форме. И чтобы не оказаться в больнице, опутанным трубками и капельницами, чтобы не учиться заново дышать и говорить, надо выполнять рекомендации медиков и соблюдать карантинные меры. Да, это неприятно, да, это раздражает и пока ты здоров, можно даже шутить на эту тему. Но не дай вам Бог попасть в реанимационное отделение, где счёт идёт на минуты и не всегда врачи одерживают победу… Поэтому проще носить маску и соблюдать правила, чем потом восстанавливаться или, что ещё хуже, заразить и потерять своих родных и близких.
Вы что, серьёзно думаете, что такие страны, как Германия, Израиль, Великобритания, Россия, США, Китай, Япония и многие, многие другие, нанесли огромный ущерб своей экономике, обрушили многомиллиардный туристический и авиационный бизнес, позакрывали торговые центры, чтобы «поиграть» в карантин? Что было бы с Азербайджаном, если бы он проигнорировал пандемию? Через пару лет от 10 миллионов осталась бы половина, потому что ни одна страна не сможет справиться, если одновременно заболеет полмиллиона человек! Именно поэтому нормальные, вменяемые страны пошли на чудовищные потери, чтобы остановить распространение вируса и сохранить своё население здоровым и работоспособным.

Я не ставлю перед собой задачу кого-то переубедить или что-то доказать. Я просто рассказал свою историю. Вы можете верить или не верить в вирус, можете верить или не верить в пандемию, но ради себя, своих близких и детей, будьте внимательны к своему здоровью. Мы – вместе, никто не одинок и никто не останется без помощи и поддержки! Я призываю всех к ответственности, сознательности и терпению! Только так мы сможем пережить это нелёгкое время с минимальными потерями! Желаю всем крепкого здоровья! Ваш Бахрам Багирзаде"

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Первого июля он был отключен от аппарата ЭКМО и был подключен только к аппарату ИВЛ. Около десяти дней назад был отключен от ИВЛ. Вчера был выписан из больницы.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

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