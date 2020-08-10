Пять месяцев разлуки - Манана Джапаридзе воссоединилась с детьми (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана Манана Джапаридзе воссоединилась с детьми после пятимесячной разлуки, сообщает Trend Life.

Долгая разлука певицы с детьми связана с ограничительными мерами, введенными из–за пандемии - Манана Джапаридзе вместе со своей мамой находилась в Азербайджане, в то время как ее супруг с детьми – в Грузии.

Однако, позитивные тенденции в динамике заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане, постепенное смягчение режима карантина позволили Джапаридзе встретиться с родными.

На своей странице в Instagram певица поделилась видеороликом долгожданной встречи.

"Делюсь этим видео, где я и моя семья, спустя пять месяцев встречаемся друг с другом. Знаю, что многие из вас будут рады моей встрече с детьми. За пять месяцев они невероятно повзрослели.

Хочу выразить огромную благодарность всем знакомым и незнакомым добрым людям, которые от души, от всего сердца болели за меня, переживали и желали скорейшей встречи, воссоединения с моими детьми.

Я вас искренне благодарю и выражаю свою любовь - спасибо за ваши молитвы, за ваши добрые пожелания. Желаю, чтобы никакие беды и невзгоды никогда не разлучали родителей с детьми, чтобы все были здоровы и счастливы вместе", - написала Джапаридзе в Instagram.

(Автор: Джани Бабаева)