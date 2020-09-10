Азербайджанские и российские специалисты о работе с детьми в период карантина

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку состоялась онлайн-конференция между Детским отделом Азербайджанского национального музея ковра и Детским музейным центром Пермского краеведческого музея на тему "Обмен опытом работы с детьми в период карантина, формы привлечения заинтересованности детей", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В телемосте приняли участие сотрудники Детского отдела Азербайджанского национального музея ковра - старший научный сотрудник Тарана Алиева, ведущий научный сотрудник Рена Абдуллаева, главный специалист Назрин Ширинова и сотрудники Детского музейного центра Пермского краеведческого музея - заведующая сектором Ульяна Сайранова, заместитель директора по развитию Юлия Глазырина и заведующий отделом социально-культурной деятельности Сергей Островский.

Представители музеев обсудили различные вопросы в рамках перспективного сотрудничества и рассказали о своих образовательных программах для детей разных возрастов.

(Автор: Джани Бабаева)