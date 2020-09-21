Удивительная история нефтяника-героя войны, оставившего надпись на Рейхстаге "Я из Баку. Джавадов" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Со дня подписания 20 сентября 1994-го года "Контракта века" на разведку и разработку блока морских нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" прошло уже 26 лет. Именно к этой дате приурочено празднование работниками нефтяной отрасли Азербайджана своего профессионального праздника - Дня нефтяника. Азербайджан имеет давнюю историю нефтедобычи. Славная история наших нефтяников вписана в летопись истории человечества, и, конечно же, находила свое отражение в различных литературных произведениях, картинах известных художников, культуре и искусстве.

Представляем читателям Trend Life материал об удивительном человеке, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. Это Абдулага Джавадов, который прошел всю Великую Отечественную войну и расписался на Рейхстаге "Я из Баку. Джавадов. 08.05.45". Герой был отмечен 17-ю боевыми орденами , среди которых "За взятие Берлина", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "Красной звезды". Он отличился не только в военное время, но и после победы — успешным трудом в нефтедобывающей сфере.

Абдулага Джавадов родился в 1920-м году в бакинской деревне Зиря. Его отец был нефтяником, поэтому семья переехала жить в Пираллахи, на нефтяные промыслы. В семье их было 8 детей, Абдулага был самым старшим. Учился хорошо, но после школы пошел по стопам отца, чтобы помогать семье. Началась война и он добровольцем попросился на фронт. Но ему отказали, ответив, что стране нужна нефть. Как известно, Баку давал до 80% нефтепродуктов фронту, что стало одним из самых знаменательных моментов в победе СССР над фашисткой Германией.

Однако, он добился своего. В конце 1941-го года Абдулага был призван в армию, прошел специальную подготовку и в начале 1942-го года в составе десантной части 825-й Горной дивизии защищал Крым. В апреле 1942-го получил сильную контузию и осколочное ранение. На пароходе из Новороссийска его отправили в Керчь, где три месяца он пролежал в госпитале.

"Переезд на пароходе был очень тяжелым. Немцы бомбили все вокруг, и пароходы тонули вместе с людьми. Рядом со мной было несколько товарищей, которые очень переживали, что немцы потопят нас. Я сказал, что мое сердце спокойно, и, если вы со мной, ничего с вами не случится. И действительно, ничего не случилось", – вспоминал ветеран.



После госпиталя Абдулага был отправлен в резервный полк в Тбилиси. Он вновь попросился на фронт, ведь фашисты рвались к бакинской нефти, и в составе 301-й стрелковой дивизии отправился на защиту Северного Кавказа. Затем был отправлен в 157-ю бригаду, которую впоследствии объединили с 4-м Морским полком, в результате чего была образована 31-я Сталинская стрелковая дивизия, воевал в составе Украинских фронтов. Будучи в составе 5-й ударной армии под командованием ставшего впоследствии первым комендантом Берлина генерала Берзарина, входившей в состав Первого Белорусского фронта, которым командовал легендарный полководец Георгий Жуков, прошел через всю Польшу и Германию до Берлина.

"Наша дивизия в составе Южного фронта участвовала в освобождении Донецка, Макеевки, Горловки. Наша Пятая армия называлась ударной. В составе Второй, затем Четвертой Украинской армий принимал участие в освобождении Украины, в составе Первого Белорусского фронта - Белоруссии и Польши. Были взяты Бобруйск, форсирована Березина, освобожден Минск. Мы были постоянно в боях, редко отдыхали, всегда наступали. Армией командовал генерал Берзарин, отчаянный был человек, ему доверяли самые сложные операции. Он потом погиб, в Берлине уже, сразу после Победы (генерал-полковник Николай Берзарин, первый комендант Берлина, погиб 16 июня 1945 года). Жуков к нам часто приезжал - хороший дядька, настоящий военный. Как приедет - сразу можно готовиться к наступлению…В польском городе Нойдамм получил тяжелое ранение. Помню грохот. Я упал на землю. Рядом со мной упала граната. К счастью, она не взорвалась, но я получил тяжелое ранение руки, ноги, головы – осколками той гранаты, которая взорвалась в нескольких метрах от меня. Лечился два месяца, но, видя в госпитале тяжелораненых, ослепших и искалеченных, не мог больше оставаться на больничной койке. Наперекор врачам вернулся на фронт, чтобы отомстить врагу", - вспоминал ветеран.

Интересный факт. Офицерам ударной армии во время наступательных боев денежное содержание выделялось с коэффициентом 1,3. Абдулага часть отсылал маме в Баку, а остальные откладывал - копил на учебу. Знал, что обязательно поступит в нефтяной институт.

От рядового дослужился до старшего лейтенанта. Войну закончил уже командиром взвода, хотя не имел военного образования. И что самое интересное, не только воевал, но и спасал жизни в качестве санинструктора.

"Самым главным боем в моей жизни стал штурм Берлина, потому что это означало конец войне, которая унесла миллионы жизней. Только из Азербайджана отправилось на фронт около семисот тысяч и более половины не вернулось домой. Хорошо помню, как 2 мая в 6 часов утра после жестоких и интенсивных боев был взят Берлин. До этого вплавь перебирались через реку Одер, а немцы накрывали шквальным огнем. Мы получили подкрепление и начали атаку. Эсесовцы не сдавались, немцы отчаянно бились за каждый квадратный метр, за каждый дом, но это была агония... В этот день Берлин пал, а 8 мая Германия безоговорочно капитулировала. Это были непередаваемые чувства!", - вспоминал ветеран.

Война закончилась для Джавадова 2 мая 1945 года, возле Бранденбургских ворот в Берлине, к которым лихо подкатила его 416-я стрелковая Таганрогская дивизия. А вот до поверженного Рейхстага, на стенах которого каждый фронтовик считал за честь оставить автограф, добраться ему удалось лишь 8 мая.

"Пришлось отпроситься на несколько часов. Бегом побежал, даже оружия не взял. А там очередь была, клянусь, не пробиться, я потом такой нигде не видел. И когда мне удалось добраться до самого здания, то на стенах просто места не было, чтобы расписаться. Солдаты уже ящики притащили, чтобы повыше забраться, но места не было даже на высоте пяти метров. Пробравшись по полуразрушенным лестницам, рискуя сорваться с изрешеченных пулями карнизов, взобрался на одну из колонн Рейхстага, где и оставил надпись "Я из Баку. . 08.05.45", - вспоминал ветеран.

Демобилизовался Джавадов лишь в 1947-м году. В 1949-м году поступил в Азербайджанский институт нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), который завершил с отличием. Работал геологом на "Балаханынефть". В 1954-1974 годах работал главным геологом ОГПД "Гарадагнефть". В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию в области геологии, а в 1970 – докторскую. В 1974–1978 годах возглавлял лабораторию "Физика пластов", стал профессором кафедры геологоразведки и разведки нефтяных и газовых месторождений родного института. С 1981 по 1986 годы заведовал кафедрой "Поиск и разработка геологических, нефтяных и газовых месторождений". В эти годы также работал начальником отдела геологоразведки и разведки нефтяных и газовых месторождений. Принимал непосредственное участие в разработке нефтяных месторождений Нефтяные камни, Гюнешли и других месторождений, был награжден Государственной премией за профессионализм в разведке недр и большие заслуги в нефтяной промышленности. Стал автором более чем120 научных работ, научным руководителем 12 кандидатов наук. В 2014 году приезжавший в Баку секретарь российского Совбеза Николай Патрушев лично вручил Абдулаге Джавадову награду Совета безопасности Российской Федерации.

Джавадов скончался два года назад, в возрасте 98 лет. Светлая память великому нефтянику и герою!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)