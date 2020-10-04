Известная русская художница выразила протест убийству мирных граждан Азербайджана и телеведущим типа Шейнин и Собчак

БАКУ /Trend Life/ - Известная художница, уроженка Москвы, заслуженная художница Азербайджана Ирина Эльдарова (Фролова) в интервью Trend Life выразила протест убийству мирных граждан Азербайджана армянскими вооруженными силами и ряду российским телеканалам, которые представляют общественности происходящие события в искаженной форме и фактически ведут антиазербайджанскую кампанию.

«На протяжении около 30 лет Азербайджан вел безуспешные мирные переговоры по деокупации своих земель Нагороного Карабаха и семи прилегающих районов от вооруженных сил Армении. И происходящие ныне события стали следствием очередной грубой провокации армянских агрессоров. Сегодня мы узнали еще об одной бесчеловечной акции - один человек погиб, четверо получили ранения в результате ракетного обстрела Гянджи со стороны армянских вооружённых сил. Гянджа – это второй по величине город страны, находящийся за пределами зоны боевых действий. С 27 сентября в результате умышленного обстрела со стороны Армении до настоящего времени убиты 22, ранены 74 гражданских лица, в том числе, два школьника. Как может одна нация следовать бесчеловечной идее захвата территории другого государства и идти на любые преступления?! Можно обмануть мировое сообщество, всех, но вы понимаете, что убиваете мирных граждан? Зачем бомбите мирные села и города Азербайджана, проводите оккупационную политику? Это грубое нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, а мировое сообщество должно призвать Армению вывести свои оккупационные войска с территории Азербайджана» , - сказала Ирина Эльдарова.

По словам художницы, она возмущена антиазербайджанской пропагандой на ряде российских телеканалов.

«Азербайджан и Россию связывают исторические связи в области культуры, экономики и т.д., а телеведущие типа Артема Шейнина и Ксении Собчак ведут активную дезинформационную деятельность, чтобы создать у российской общественности негативное мнение об Азербайджане. Это совершенно одиозные выступления! Они пытаются вбить клин между добрыми отношениями стран и народов. С 1985 года, выйдя замуж за Муслима (ред. известный скульптор, 1956-2003, сын прославленного скульптора, ректора Азербайджанского академии художеств Омара Эльдарова), я живу в Баку, часто бываю в Москве. За все эти годы я видела, насколько толерантен Азербайджан, как здесь всем гражданам, независимо от национальности вероисповедания, создаются все условия для развития и реализации идей. В отличие от мононациональной Армении, многонациональный Азербайджан является примером мультикультурализма и интернационализма. В эти дни мне часто звонят мои друзья и родственники из России, Украины и других стран, чтобы узнать правдивую информацию о происходящих событиях. Я призываю все прогрессивное человечество и творческую общественность мира поддержать справедливую позицию Азербайджана по освобождению страны от оккупационных сил Армении, чтобы наконец здесь наступил мир и около миллионов беженцев вернулись в родные дома, чтобы больше не погибали дети, старики и женщины, чтобы мы творили под мирным небом», - добавила художница.

Ирина Эльдарова родилась в Москве - художница, иллюстратор, выпускница Государственной академии им. Репина Санкт-Петербурга (1975-79 годы) и Государственного института им. В.И. Сурикова в Москве (1980-82 годы), где она обучалась на курсе Бориса Декстерева. С 1995 года является арт-директором международного издательского дома Caspian Publishing House, а также членом Британской ассоциации журналистов. С 1985 года живет и работает в Баку. Принимала участие во многих выставках, как за рубежом, так и в России, Азербайджане и других странах СНГ. Является почётным членом Российской академии художеств. Творческая деятельность Ирины включает в себя живопись, графику, разработку крупномасштабных издательских проектов в Азербайджане, России, Казахстане и Узбекистане. Сфера профессиональных интересов художницы также охватывает фотографию, видео-арт, журналистику. Работы автора находятся в собрании Третьяковской галереи (Москва), Академии художеств СССР, Музее современного искусства (Баку, Азербайджан), Музее искусств им. Р.Мустафаева, Бакинского центра искусств, а также являются собственностью многих частных собраний.

(Автор: Вугар Иманов)