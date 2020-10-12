Флаг Азербайджана будет гордо развеваться над всем Карабахом, как мугам во всем мире – всемирно известный ханенде Алим Гасымов

Социум 12 октября 2020 16:48 (UTC+04:00)
Флаг Азербайджана будет гордо развеваться над всем Карабахом, как мугам во всем мире – всемирно известный ханенде Алим Гасымов

БАКУ /Trend Life/ - Флаг Азербайджана будет гордо развеваться над всем Карабахом, как мугам во всем мире, сказал сегодня Trend Life всемирно известный исполнитель ханенде, обладатель премии ЮНЕСКО, член Международной ассамблеи редких голосов, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Алим Гасымов.

"Наша славная армия ведет героическую борьбу с армянскими агрессорами, освобождая оккупированные на протяжении около 30 лет наши земли. Карабах – это священная земля, душа и сердце Азербайджана, которая дала миру множество творческих людей, деятелей культуры и искусства. Около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев с большим нетерпением ждут возвращения в родные дома. Армянские вандалы разрушили наши исторические памятники на оккупированной территории. На протяжении этих лет постоянно совершали провокации, убивая наших солдат и мирных жителей. И последние события вновь показали истинную сущность армянских агрессоров, которые проигрывая нашим воинам, направляют свои ракеты в сторону мирного населения. К большому сожалению, есть жертвы. Но наши благородные воины не воюют с мирными жителями, а с вооруженным противником. Наш сильный дух и воля к победе, отвага солдат и офицеров, единство народа и Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева ведут нас к победе! Карабах – это Азербайджан!", - сказал Алим Гасымов.

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских Конвенций 1949-го года и дополнительных протоколов к ним, а также объявленный с 12:00 10 октября режим гуманитарного прекращения огня, продолжают свою террористическую деятельность,​ подвергая тяжёлому артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана. 11 октября, примерно в 02:00 со стороны армянских вооруженных сил тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана - Гянджа. Армения выпустила по Гяндже ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У". В результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли девять мирных жителей, включая четырех женщин. Тяжело ранены 34 мирных жителя, среди которых дети.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева.)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В результате армянского обстрела тяжело ранен житель Тертерского района Азербайджана
В результате армянского обстрела тяжело ранен житель Тертерского района Азербайджана
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Обстрелы со стороны армянских ВС привели к пожарам и разрушению гражданских объектов Азербайджана - МЧС (ФОТО)
Обстрелы со стороны армянских ВС привели к пожарам и разрушению гражданских объектов Азербайджана - МЧС (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Процесс восстановления спроса на нефть продлится до 2023 года Энергетика 16:53
Флаг Азербайджана будет гордо развеваться над всем Карабахом, как мугам во всем мире – всемирно известный ханенде Алим Гасымов Социум 16:48
Зарубежные дипломаты воочию увидели военные преступления, совершенные ВС Армении в Гяндже -- помощник Президента Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 16:40
Обстрелы Гянджи со стороны Армении это абсолютно аморально и нарушает все законы и понятия человечества - Лев Спивак Нагорно-карабахский конфликт 16:40
В Азербайджане с сегодняшнего дня начаты меры по вакцинации против гриппа Общество 16:37
Омбудсмен выступила с видеообращением в связи с агрессией Армении против Азербайджана Политика 16:37
США увеличили импорт цемента из Турции Турция 16:33
#stoparmanianterrorism от Бакинской Высшей Школы Нефти (ВИДЕО) Общество 16:32
Во Франции соотечественники расклеили лозунги о провокациях Армении Общество 16:24
ЕБРР хочет изучить возможность открытия кредитной линии туркменским банкам Финансы 16:23
В Азербайджане продлены сроки регистрации в вузы и колледжи Общество 16:17
От имени азербайджанских банков осуществляется рассылка фальшивых писем (ФОТО) Общество 16:16
Сообщение о «сбитом» азербайджанском Су-25 является враньем - Минобороны Политика 16:13
Армянская сторона воюет не по-мужски - народный артист Азербайджана Джамиль Амиров Социум 16:10
Китай увеличил импорт стали из Турции Турция 16:03
Пострадавший от ракетного обстрела житель Гянджи: Армении никогда не удастся посеять панику в азербайджанском народе Политика 16:00
Министр экономики Азербайджана провёл встречу с новоназначенным послом Японии Бизнес 15:58
Всемирный банк прогнозирует в 2021 г. рост промышленного сектора Азербайджана на 1,7 % Финансы 15:55
Мы убедились, что Армения не знает что такое гуманность - израильский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 15:54
Google могут вынудить продать Chrome и часть рекламного бизнеса США 15:53
Лавров: Затягивать с политическим диалогом сторон конфликта в Нагорном Карабахе нельзя Нагорно-карабахский конфликт 15:51
"Сбитый" Арменией азербайджанский БПЛА оказался "кукурузником" - Минобороны Политика 15:49
ЕБРР огласил итоги встречи с Туркменистаном Финансы 15:47
Доставка оружия в Армению гражданскими самолетами противоречит правилам международной гражданской авиации - депутат Политика 15:46
Президент Ильхам Алиев побеждает Армению как на поле боя, так и на дипломатическом поприще Политика 15:45
За последние сутки в Азербайджане коронавирусом заразились 122, излечились 47 человек Общество 15:42
В Иране зафиксировано рекордное число летальных исходов от коронавируса Общество 15:41
Нельзя останавливаться, только вперед до полной победы над армянскими фашистами – народный артист Мубариз Тагиев Социум 15:39
Страны ЕС готовятся к сценарию Brexit с отсутствием торговой сделки Европа 15:35
Армяне уничтожили большинство памятников Азербайджана в Карабахе - НАНА Общество 15:35
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике Европа 15:29
Объем поступивших в Узбекистан трансграничных переводов составил $4,3 млрд Узбекистан 15:21
Первая партия вакцины от вируса гриппа уже в Грузии и распределена по регионам Грузия 15:17
Инвестпроекты на $6,1 млрд согласовали Казахстан и ОАЭ Казахстан 15:16
Хикмет Гаджиев: Азербайджан расценивает ракетный обстрел Гянджи как вандализм и варварство Политика 15:15
В Иране обнародовали последние данные о ситуации с коронавирусом Общество 15:14
Азербайджан стал основным поставщиком дизеля в Грузию Энергетика 15:14
Кабмин Израиля одобрил соглашение о нормализации отношений с ОАЭ Израиль 15:10
Растет количество деловых поездок из Турции в Азербайджан Турция 15:08
В отношении автора проекта WarGonzo возбуждено уголовное дело в связи с экстремистскими призывами против Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 15:07
Освобожденное от оккупации село Сулейманлы Джабраильского района (ВИДЕО) Политика 15:02
Обнародовано количество приватизированных объектов госсобственности Туркменистана Бизнес 15:02
Азербайджанские НПО направили обращение международным организациям в связи с ракетным обстрелом Гянджи Политика 15:01
В Жезказгане приступят к реализации зеленого проекта Энергетика 15:00
Руководство Армении должно принести извинения ООН и Азербайджану – Ялчын Топчу Политика 14:53
Обнародованы имена погибших в Гяндже во время ракетного обстрела ВС Армении - СПИСОК Политика 14:48
Русские в соцсетях: Армяне будут кайфовать, портить наших девочек, "бабло срубать", а мы за них кровь проливать? Социум 14:46
Правящая партия Азербайджана направила обращение 57 политпартиям и ряду международных организаций Политика 14:45
Наследный принц ОАЭ позвонил Владимиру Путину Арабские страны 14:44
В Шекинском районе Азербайджана на сегодняшний день произведено 3,2 тыс. тонн сухого табака Бизнес 14:44
Отныне военные и политические условия диктует Азербайджан - депутат Политика 14:34
Свыше 13 тысячи мерных слитков приобрели казахстанцы с начала года Финансы 14:28
Bank BTB с прибылью завершил 9 месяцев 2020 г. Финансы 14:23
В Туркестанской области Казахстана развивают мясное животноводство Казахстан 14:22
В Туркменистане продолжат работу по сокращению доли государственных отраслей народнохозяйственного комплекса Бизнес 14:10
Эскалация нагорно-карабахского конфликта - результат несоблюдения международного права - посол Алжира Нагорно-карабахский конфликт 14:10
Азербайджанская община Румынии обратилась к парламенту и МИД этой страны Нагорно-карабахский конфликт 14:08
TAP имеет потенциал транспортировать водород и биометан Энергетика 13:56
Сербские СМИ широко освещают справедливую позицию Азербайджана Политика 13:55
В Баку сохранится комфортная температура воздуха Общество 13:53
АН Азербайджана обратилась к Академиям наук ряда стран Политика 13:51
Лавров: Договоренность о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере Нагорно-карабахский конфликт 13:42
Кремль настаивает на важности соблюдения договоренностей по Нагорному Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 13:40
Иран осуждает атаки Армении на азербайджанские города Политика 13:35
Созданы передвижные пункты обеспечения участвующих в боевых действиях азербайджанских войск (ВИДЕО) Политика 13:16
Зарубежные дипломаты прибыли в Гянджу, чтобы воочию увидеть армянское зверство (ФОТО) Политика 13:11
Дорожная полиция Баку обратилась к автоперевозчикам в связи с карантином Общество 13:01
Туркменская компания увеличила производство полипропиленовой продукции Бизнес 12:50
Завершается строительство дожимной компрессорной станции на туркменском газовом месторождении Энергетика 12:44
На азербайджанском телевидении приостанавливается показ лотерейных игр Общество 12:39
Туркменская компания готовится выйти на новые рынки Бизнес 12:37
Благодаря таким смелым защитникам Родины мы одержим победу! (ФОТО) Социум 12:36
АО «Узбекнефтегаз» станет полноправным членом глобальной бизнес-сети SAP Ariba Узбекистан 12:35
Эпидемиологи рассказали о самых горячих ковид-точках в Грузии Грузия 12:34
В России за сутки выявили 13 592 случая заражения коронавирусом Россия 12:27
ЕС хочет ужесточить регулирование примерно для 20 мировых IT-гигантов Европа 12:24
Chevron объявила о ликвидации представительства в Азербайджане Энергетика 12:23
В январе-сентябре Турция сократила экспорт стали в Азербайджан Турция 12:17
Генпрокуратура Азербайджана: С начала армянских провокаций погиб 41 мирный житель Политика 12:17
Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу “Haber Global” (ФОТО) Политика 12:11
Минобороны Азербайджана: Уничтожены 3 БПЛА ВС Армении (ВИДЕО) Политика 12:11
Центробанк Азербайджана привлек на депозитном аукционе 100 млн манатов Финансы 11:59
Армения совершила международный террор, нарушив гуманитарный режим прекращения огня и обстреляв Гянджу - депутат Политика 11:58
С-300 не помог: Азербайджан хитро уничтожил армянское ПВО - российское издание Нагорно-карабахский конфликт 11:58
Туркменистан заключит кредитное соглашение с США Финансы 11:48
"АзИз" поддержала азербайджанских военнослужащих (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:46
Азербайджанская армия полностью соблюдает режим гуманитарного прекращения огня Политика 11:45
Всемирный банк прогнозирует в 2021 г. рост сектора сельского хозяйства Азербайджана на 2,5 % Финансы 11:41
В Нюрнберге прошла акция против армянского теракта в Гяндже Нагорно-карабахский конфликт 11:20
Теперь Пашинян претендует на территории Грузии (ФОТО) Политика 11:12
В Туркменистане повышают заработную плату Финансы 11:02
Ситуация в Гяндже стабильная - ИВ Нагорно-карабахский конфликт 11:02
На минувшей неделе цены на азербайджанскую нефть возросли (ОБЗОР) Финансы 10:55
В результате армянского обстрела тяжело ранен житель Тертерского района Азербайджана Происшествия 10:53
Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 478 Грузия 10:46
Главред Day.az: Армения хочет спровоцировать Азербайджан на ответные удары и втянуть в конфликт ОДКБ Нагорно-карабахский конфликт 10:44
Южная Корея заявила о готовности в любой момент возобновить сотрудничество с КНДР Другие страны 10:43
В Казахстане выделили финансирование на антикризисные меры в сфере экологии Бизнес 10:42
Госслужба по вопросам имущества Азербайджана проведёт выездной приём документов Бизнес 10:41
Минсельхоз Азербайджана начал серию выездных услуг фермерам Бизнес 10:41
Все новости