Флаг Азербайджана будет гордо развеваться над всем Карабахом, как мугам во всем мире – всемирно известный ханенде Алим Гасымов

БАКУ /Trend Life/ - Флаг Азербайджана будет гордо развеваться над всем Карабахом, как мугам во всем мире, сказал сегодня Trend Life всемирно известный исполнитель ханенде, обладатель премии ЮНЕСКО, член Международной ассамблеи редких голосов, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Алим Гасымов.

"Наша славная армия ведет героическую борьбу с армянскими агрессорами, освобождая оккупированные на протяжении около 30 лет наши земли. Карабах – это священная земля, душа и сердце Азербайджана, которая дала миру множество творческих людей, деятелей культуры и искусства. Около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев с большим нетерпением ждут возвращения в родные дома. Армянские вандалы разрушили наши исторические памятники на оккупированной территории. На протяжении этих лет постоянно совершали провокации, убивая наших солдат и мирных жителей. И последние события вновь показали истинную сущность армянских агрессоров, которые проигрывая нашим воинам, направляют свои ракеты в сторону мирного населения. К большому сожалению, есть жертвы. Но наши благородные воины не воюют с мирными жителями, а с вооруженным противником. Наш сильный дух и воля к победе, отвага солдат и офицеров, единство народа и Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева ведут нас к победе! Карабах – это Азербайджан!", - сказал Алим Гасымов.

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских Конвенций 1949-го года и дополнительных протоколов к ним, а также объявленный с 12:00 10 октября режим гуманитарного прекращения огня, продолжают свою террористическую деятельность,​ подвергая тяжёлому артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана. 11 октября, примерно в 02:00 со стороны армянских вооруженных сил тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана - Гянджа. Армения выпустила по Гяндже ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У". В результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли девять мирных жителей, включая четырех женщин. Тяжело ранены 34 мирных жителя, среди которых дети.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева.)