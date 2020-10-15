Благодарю Всевышнего, что дожил до дня, когда вижу освобождение Карабаха от армянской оккупации – народный артист Расим Балаев

БАКУ /Trend Life/ - Благодарю Всевышнего, что дожил до этого дня и вижу, как славная азербайджанская армия освобождает от оккупации наши города и села, наш Карабах, сказал лауреат Государственной премии, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Расим Балаев.

"На протяжении около 30 лет оккупации армянскими вооруженными силами 20 процентов территории Азербайджана на моей душе всегда был камень. Когда начались эти события, мне было 40 лет, и все эти годы, чтобы я ни делал в жизни и творчестве, все мои мысли были о том, когда же наши земли будут освобождены от армянских агрессоров. Об этом думал не только я, но и миллионы азербайджанцев по всему миру. Мы ждали этих радостных моментов, и сегодня я чувствую себя счастливым человеком, когда вижу флаг Азербайджана, развевающийся на освобожденных землях. Молю Всевышнего о скорейшей полной победе, чтобы около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев вернулись, наконец, к родным очагам, в свои дома. Светлая память нашим шехидам и отважным героям, которые приближают этот день! Слова Верховного Главнокомандующего ВС, Президента Азербайджана Ильхама Алиева каждый раз еще больше воодушевляют наш славный народ на пути к победе. Конечно, сейчас всем нелегко, но мы едины и сплочены в своей решимости положить конец армянской оккупации. Ханкенди, Ходжалы, Шуша, Лачын, Кельбаджар, Агдам, Физули, Губадлы и другие азербайджанские города и села ждут нашего возвращения", - сказал Расим Балаев.

(Автор: Вугар Иманов)