Поэтесса из Великобритании обратилась к миру: Фашистский режим Армении легко предаст вас (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная азербайджанская поэтесса, гражданка Великобритании Нигяр Гасанзаде в своем вчерашнем видеообращении призвал мировую общественность, поддержав освобождение Азербайджаном своих оккупированных территорий, которые на протяжении около 30 лет были захвачены армянскими агрессорами, сообщает Trend Life.

«Откройте глаза, загляните в ваши сердца, не предавайте свою совесть, поддерживая армянский фашизм, пропитанный кровью наших детей, наших матерей, наших стариков, наших сыновей. Ночью армянские фашисты вновь бомбили второй по величине города Азербайджана – Гянджу. И снова мертвые, и снова мертвые женщины, снова мертвые старики. Разве можно на это закрывать глаза? Мы возвращаем свои земли, мы не воюем за чужие земли, мы не отнимаем ни у кого хлеба. Мы верим в Бога, мы верим в справедливость, мы хотим вернуть свои земли. Мы не воюем на территории Армении, несмотря на то, что они бомбят сегодня территорию Азербайджана. Мы не убиваем, не бомбим, не стреляем по мирным жителям. Карабах исконно азербайджанская земля! Мы верим в победу, потому что мы верим в Бога, потому что в наших сердцах есть свет, в наших сердцах есть добро! Мы воюем со злом! Люди, мы просим вас. Будьте людьми, не закрывайте глаза на происходящее. Не верьте тем, кто заинтересован в проармянской пропаганде. Остановите фашистский террористический режим Армении, который завтра легко предаст вас», - сказала поэтесса.

Нигяр Гасанзаде - член Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества РЕN, лауреат национальных и международных премий, руководитель проекта "Söz" при Министерстве культуры Азербайджана. Участница международных поэтических фестивалей и литературных вечеров в Европе. Стихи публиковались в литературных изданиях Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канады, Австралии, Польши, Венгрии, России, Израиля, Египта и других стран. Произведения вошли в антологию Russian Women Poets, вышедшую как один из выпусков журнала Modern Poetry in Translations (Великобритания), а также - в антологию 70 русских женщин-поэтов XX века – Russian Women Poets (издательство Carcanet, США). Ее имя было включено в список 10-ти лучших зарубежных поэтов 2009 года, проживающих в Великобритании (в 2000-2014 годах жила и работала в Лондоне). Сочинения Нигяр Гасанзаде в авторском исполнении входят в аудиоархивы Британской библиотеки.

(Автор: Вугар Иманов)