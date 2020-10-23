Сплоченность и воля к Великой Победе! - коллектив Бакинского муниципального театра поддержал ВС Азербайджана (ВИДЕО)

Социум 23 октября 2020 19:49 (UTC+04:00)
Сплоченность и воля к Великой Победе! - коллектив Бакинского муниципального театра поддержал ВС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Бакинского муниципального театра перечислил денежные средства в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики для поддержки нашей армии в боях на передовой, сообщили Trend Life в театре.

Коллектив театра подчеркивает, что Вооруженные силы Азербайджана ведут героические бои за освобождение исконных азербайджанских земель от армянских оккупантов. Азербайджанская армия с доблестью выполняет свою священную миссию. Твердая и незыблемая воля наших военнослужащих воодушевляет всех граждан Азербайджана, приближая нас к Великой Победе! Карабах – это Азербайджан!

Также коллектив Бакинского муниципального театра подготовил видеопроект в поддержку Вооруженных сил Азербайджана. Видеопроект реализован на основе произведений народного поэта Самеда Вургуна.

Глубокое, проникновенное прочтение стихотворений актерами театра полностью отражает высокий патриотический дух азербайджанского народа, нерушимую сплочённость всей страны в борьбе за освобождение исконных земель от оккупантов.

Автор сценария и режиссер проекта - народный артист Марахим Фарзалибеков, оператор - Ильгар Гейбатов, монтажер – Эльнур Эхтирамоглу. В проекте приняли участие актеры театра – Турал Ахмед, Ульвия Рза, Зульфия Гурбанова, Тогрул Рза и Эльчин Мурадов. Актеры театра считают реализацию подобных патриотических проектов своим долгом, и впредь будут продолжать работу в этом направлении.

Отметим, что коллектив Бакинского муниципального театра неоднократно выступал перед военнослужащими на линии фронта.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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