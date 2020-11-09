Дирижер Фуад Ибрагимов о детстве, проведённом в Шуше, и о мечте вернуться в родной город…

БАКУ /Trend Life/ - Невозможно описать словами те чувства, которые охватили меня, когда я узнал об освобождении от оккупации родного города Шуша.

Об этом сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, известный дирижер, уроженец Шуши Фуад Ибрагимов.

"Я плакал, и это были слезы радости. Бесконечно благодарен Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву, нашей армии, нашим доблестным воинам за то, что они подарили нам эту радость. Это счастье – знать, что твой родной город освобождён от оккупации.

До девяти лет я прожил в Шуше, и, конечно, помню все, что связано с этим прекрасным городом. Помню все события с 1988 по 1991 годы, как спасаясь от обстрелов, мы прятались в подвалах. Помню, как наутро после очередной бомбежки побежал в сторону своей школы, и увидел, что скульптура перед зданием поменяла направление от волны ракетного удара. Помню Джыдыр-дюзю, куда ходил бесконечное количество раз, все красоты прекрасной Шуши. И, естественно, помню, как нашу семью на вертолёте эвакуировали из города. Поэтому я тысячекратно рад, что настал день, когда Шуша свободна от оккупации", - сказал дирижер.

Фуад Ибрагимов подчеркивает, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вновь поехать в Шушу.

"Для меня самый сложный вопрос, какое место в Шуше я хотел бы посетить в самом начале… Наверное, начну с нашего дома, где родился и вырос, потом пойду к детскому саду, школе, пройдусь по всем улочкам, по которым пробегал ребенком, пойду на Джидыр-дюзю… – много мест, куда я хочу вернуться. Музыкальная школа, где я учился, разрушена, но я помню это место, и пойду туда тоже…" - сказал он.

Фуад Ибрагимов выразил уверенность в том, что сердце Карабаха – город Шуша будет восстановлен, и туда вернется жизнь.

"Естественно, я мечтаю выступать в Шуше. Мечтаю, чтобы там проходили мероприятия, концерты, чтобы на них были приглашены музыканты со всего мира. Пусть они увидят эти красоты, наш прекрасный город Шуша!" - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)