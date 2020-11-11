Преступники, державшие в заложниках Нагорный Карабах, уезжают туда, где они и должны быть - Юсиф Эйвазов

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, всемирно известный вокалист Юсиф Эйвазов на своей странице в Instagram поделился постом, в котором поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности, сообщает Trend Life.

Эйвазов отмечает, что 10 ноября 2020 года в истории Азербайджана знаменательный и важный день.

"Армения безоговорочно капитулировала. Конфликт исчерпан, все точки поставлены. Преступники, державшие в заложниках Нагорный Карабах и близлежащие районы около 30 лет, уезжают туда, где они и должны быть. Я не буду вдаваться в детали, вы все сами знаете, скажу только, что безумно горд за свой Азербайджан, безумно горд, что мы так достойно, с высоко поднятой головой вышли из этого конфликта безоговорочными победителями! И да будет так во веки веков! Аминь! Я всех нас поздравляю от души с праздником победы! Ура! Да здравствует Азербайджан!", - написал народный артист Азербайджана.

Отметим, что свой пост Юсиф Эйвазов написал на трех языках – азербайджанском, русском и английском языках.

(Автор: Джани Бабаева )