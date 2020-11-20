БАКУ /Trend Life/ - Первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов провел онлайн-встречу с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов. Анар Керимов рассказал об освобождении нашей доблестной армией оккупированных Арменией в течение 30 лет территорий Азербайджана, в частности, города Шуша, считающегося колыбелью азербайджанской культуры, а также о важности этого события для мировой и исламской культуры.

Он отметил, что в результате оккупации Карабахского региона ряд городов был полностью разрушен, разграблены все культурные ценности, зверски уничтожены исторические памятники и культурные учреждения, в особенности осквернены памятники и мечети исламского наследия.

Анар Керимов сообщил, что в настоящее время министерством культуры разрабатывается специальный план деятельности по возрождению культурной среды в освобожденных районах, восстановлению памятников, музеев и различных учреждений культуры.

В свою очередь Салим бин Мухаммед аль-Малик поздравил азербайджанский народ с исторической Победой. Было отмечено, что ИСЕСКО, с первых дней выражавшая свою полную поддержку Азербайджану, является партнером в разработке совместного рабочего плана по сотрудничеству в этой области. Эксперты ИСЕСКО готовы организовать исследовательскую поездку на освобождённые от оккупации территории Азербайджана.

Анар Керимов подчеркнул важность долговременного сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, добавив, что это сотрудничество имеет большое значение для нашей страны. Он отметил, что в настоящее время некоторые СМИ проводят предвзятую и клеветническую кампанию против Азербайджана, и желательно, чтобы такая международная организация как ИСЕСКО более активно поддерживала справедливую позицию Азербайджана.

Было подчеркнуто, что Азербайджан поддерживал все проекты, реализованные ИСЕСКО до настоящего времени согласно соответствующим поручениям руководства страны, и впредь будет оказывать поддержку.

На встрече были обсуждены ряд других вопросов, среди которых защита культурного наследия, дальнейшее развитие инициативы "Бакинский процесс", визит генерального директора ИСЕСКО в Азербайджан и т.д.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)