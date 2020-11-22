Я был шокирован, увидев город-призрак - всемирно известный фотограф показал разрушенный армянскими вандалами Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный фотограф Реза Дегати на своей официальной странице в Instagram поделился фотографиями разрушенного армянскими вандалами города Агдам, сообщает Trend Life.

Дегати пишет, что последний раз был в Агдаме после Ходжалинской трагедии, он вспоминает, что тогда Агдам был процветающим и красивым городом.

Фотограф отмечает, что после подписания трехстороннего соглашения, Агдамский район был освобожден после почти 30-летней армянской оккупации. В связи с этим он смог вновь посетить Агдам, но был шокирован, увидев город-призрак. Дегати подчеркивает, что армянские оккупанты разрушили все жилые дома и здания.

Отметим, что Реза Дегати - известный фотожурналист, сотрудничавший с ведущими мировыми изданиями. Он родился в 1952 году в Тебризе, а сейчас живет и работает в Париже.

Реза Дегати объездил практически весь мир. Он часто бывает в Азербайджане. Дегати освещал Карабахскую войну и события января 1990 года, встречался с беженцами и вынужденными переселенцами. Маститый фотожурналист побывал во всех уголках Азербайджана и запечатлел в фотографиях повседневную жизнь, быт, обычаи и традиции обычных людей. В Азербайджане проходили выставки работ Резы Дегати.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)