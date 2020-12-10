Ты улетела, как Ангел, оставив большой свет на Земле... Ричардас Лапайтис о девочке Туране из села Гасангая Тертерского района (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный литовский военный корреспондент Ричардас Лапайтис опубликовал на своей странице очень трогательные статусы, посвященные победе Азербайджана над оккупационным режимом Армении, и Параду Победы, который прошел сегодня на центральной площади Азадлыг (Свобода), сообщает Trend Life.

Ричардас Лапайтис еще в годы первой Карабахской войны готовил с фронта объективные репортажи, способствуя прорыву информационной блокады Азербайджана, донесению до мировой общественности правды о происходящих событиях. Он посетил Азербайджан сразу после Ходжалинской трагедии, побывал во многих местах боевых действий, и его по праву можно считать ветераном Карабахской войны. Боевым товарищам и коллегам он запомнился как храбрый воин и принципиальный журналист, для которого честь и справедливость превыше всего на свете. Отметим, что в день 145-летия азербайджанской журналистики Ричардас Лапайтис был награжден Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденом "Достлуг". Он посвятил эту награду всем, кто пал за территориальную целостность Азербайджана.

В своем статусе Ричардас Лапайтис написал, что освобождение азербайджанских земель от оккупации является для него большим праздником: "Огромнейшей ценой Азербайджан освободил свои исконно исторические Земли! Много лет тому назад один известный историк Ризван Гусейнов спросил меня, каким я вижу решение конфликта? Я ему ответил: вижу одно решение - война неизбежна! Только армия Азербайджана, только азербайджанский солдат освободит землю от оккупанта!".

Он отмечает, что никогда не сомневался, что именно лицом к лицу, село за селом, город за городом, вершина за вершиной будет освобождаться эта священная земля: "Я вместе со всеми беженцами в прифронтовой зоне терпел эти зверства, убийства мирных жителей, это варварство в отношении исторического наследия! Я знал все, что происходит за линией фронта! Что там наемники, дашнаки и всякая другая нечисть! И это никогда не сломало мою веру! Это придавало сил! Часто говорил - кто хоть чуть-чуть сомневается - посмотрите на меня, литовца! Если я верю! Как можно вам не верить! Такого мнения я держался ровно 30 лет! И никакие угрозы, которые приходили в мой адрес, меня не сломали!!! Все, кто хоть раз со мной говорили и во всех странах - знают мои слова! И они наконец-то исполнились! Светлая память тебе, азербайджанский Солдат! Вы - мои Герои!!! Вы отдали свою молодую жизнь ради всех обиженных, расстрелянных, убитых горем и слезами!!! Вы - мои лебеди!!! Любили и жили только один раз и отдали самое дорогое для нас - свою жизнь!!! Салам, мои Братья! Салам Вам там высоко, в небесах!!! Вечно будете жить в памяти миллионов сердец!!! Когда-то в древности, говорят, было такое государство - Спарта! Где все мужчины были воины!!! Вот вы и есть мои спартанцы - азербайджанские воины!!! Пусть история знает и никогда не забудет ваш Подвиг!!! Подвиг правый и Священный!!! MEN SENI SEVIREM!".

Ричардас Лапайтис также поделился фотографиями девочки по имени Турана из села Гасангая Тертерского района, которую сравнил с Ангелом…

"К этому празднику азербайджанцы шли 30 лет. В руинах, слезах и могилах живут большие и маленькие воспоминания. И каждое из них, как Ангел земной, имеет крылья! Таких людей мне судьба и посылала, и дарила. Одних еще могу обнять, другие живут уже только в сердце. И хочется оставить последний пост о тех, кто ушел тихо, как уходят корабли в Каспийскую даль. Восток мне подарил так много, что каждую каплю воды и дождя в пустыне принимаю, как самое дорогое. Как что-то святое!

Эта девушка жила в селе Гасангая Тертерского района. Она беженка, как и ее родители, как и все жители того села. Я пишу про прошлое. Я часто приезжал в прифронтовую зону! В то время иностранных журналистов практически не встречал! Поэтому каждое мое появление там вызывало большой интерес людей, которые приходили, здоровались, интересовались кто я и почему пришел. Я приходил, чтобы справедливость как-то дошла до Европы! Чтобы как-то остановить армянских снайперов и всякого рода сепаратистов! Приходил, чтоб помочь им...и был рад видеть тех, кто мне дороги еще с первой Карабахской войны! Я же видел, как родители этих детей, спасаясь от смерти, пешком, босиком, обмороженные, через снежные перевалы покидали свой дом.

Эту девушку звали Турана Гасанова. Она не говорила по-русски и не понимала меня. Но ее взгляд, сердце, детские мечты всегда каким-то внутренним голосом рассказывали о своей жизни. Мне кажется, она не жаловалась мне, что по ночам в их бедные дома среди руин стреляют армяне. Не жаловалась, что нет красивой одежды. Не жаловалась, что вокруг мины, что только недавно вода появилась... Не говорила, что кушала, что зимы здесь холодные. Не говорила про свои мечты! Но ее большие глаза мне казались, как небесный свет! Я таких детей называл защитниками не то что мира, а всей человеческой доброты!

Всегда когда приезжал, я спрашивал - где моя девушка?! Каждый раз хотел ее увидеть! Я знал, она была мне рада! И однажды у Ильгара Гасымова, который всегда мне помогал, спросил: где она? Он мне ответил грустно, что нет ее!!!! Что во время апрельских событий 2016 года, когда вспыхнули бои, ее убили на пороге родного дома. Мне сказали, что она сначала убежала с мамой... Но вдруг подумала, а если домик сгорит! А если ничего не останется???? Турана под свист пуль вернулась к себе домой, чтобы забрать одежду, вещи, свои дорогие мелочи жизни! Не каждый может понять, что, живя на краю пропасти, человеку самое дорогое?!!! Что было самое дорогое у этой девушки??? Это память!!!! О своем родном доме и детстве! Память принимает все, что дарит жизнь!

Когда я это осознал, что ее больше нет, что какой-то армянский снайпер без всякой человеческой пощады ее убил....Я не смог сказать ни слова!!! Ничего не сказал! Только чувствовал, как что-то поднимается по горлу из глубины сердца. И там как бы остановились часы! Эти слова так и застряли в горле! Так и погибли во мне! Я молил Бога от всего сердца, чтобы пришел такой день и там, в этих оккупированных горах, не осталось ни одного человека, у которого нет ни лица, ни совести, ни любви, ни жалости и ничего человеческого. И тут никакие объяснения мне не нужны - почему стрелял в ребенка! В эту девушку, которая сегодня могла иметь большую красивую жизнь! Победа, которая пройдет по улицам Баку, пришла и благодаря Туране. Вечная ей память! Раз не было суждено обнять ее здесь, я обнимаю ее там, высоко в небесах! И говорю - спасибо тебе за все! Ты улетела, как Ангел, оставив большой свет на Земле... "

(Автор: Вугар Иманов)