Кто, кроме нас… Теймур Меджидзаде вернулся в родное село, чтобы освободить его от армянских захватчиков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Как часто мы слышим фразу – "Победу Азербайджана завоевали дети тех, кто около тридцати лет назад был изгнан со своих родных земель…". И это так, многие из ребят, чьи родители были вынуждены покинуть родные села, районы, города, ни секунды не думая, встали на защиту Отчизны. Они отважно боролись с армянскими захватчиками, не щадя своей жизни, проливая свою кровь за территориальную целостность Азербайджана. Шехид Теймур Меджидзаде пожертвовал собой, чтобы его близкие смогли вернуться в родное село в Физулинском районе и их больше никогда не называли вынужденными переселенцами.

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина не делима") представляем читателям Trend Life материал о лейтенанте Теймуре Меджидзаде, который посмертно удостоен медали "За Отчизну" ("Vətən uğrunda").

Меджидзаде Теймур Техран оглу родился 10 октября 1992 года в селе Геджагезлу Физулинского района. Когда Теймуру было всего 8 месяцев его семье пришлось покинуть родной край.

Окончив с успехом среднюю школу, Теймур Меджидзаде в 2010 году поступил в Азербайджанский государственный экономический университет на факультет "Международные экономические отношения". Он был разносторонним молодым человеком, увлекался спортом - футбольный болельщик, который не пропускал матчи любимого клуба "Нефтчи". В школе одним из любимых предметов Теймура была география, он даже занял первое место на республиканской олимпиаде. Уже на войне умение ориентироваться на местности, знания и навыки, позволяющие читать карты местности, очень помогли Меджидзаде...

Во время прохождения службы в армии, Теймур, возможно, и не знал, что военная служба станет важным шагом в его жизни. Да, по профессии он был экономистом, но связал свою судьбу с военной службой. С первых дней Второй Карабахской войны Теймур Меджидзаде стоял на защите Отчизны. В ходе военных действий он проявил большой героизм и доблесть, завоевав уважение боевых товарищей.

По словам отца шехида - Техран муаллима, на вопрос, почему ты не работаешь по специальности, Теймур отвечал, а кто кроме нас должен освободить наши земли. Так и случилось, Теймур Меджидзаде участвовал в освобождении от армянских оккупантов родного села. Когда освободили Физулинский район, этой радостью он сразу поделился с отцом.

Лейтенант Теймур Меджидзаде был отважным военнослужащим, не раз спасавшим жизни боевых товарищей. Был случай, когда почувствовав, что его сослуживец находится под прицелом снайпера, он, незамедлительно среагировав, спас жизнь другу…

43 дня из 44-х в Отечественной войне Теймур Меджидзаде проявлял героизм, мужество и отвагу. Он погиб 9 ноября в боях в направлении Ходжавенд-Шуша. Посмертно награжден медалью "За Отчизну".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)