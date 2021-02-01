Всемирно известный фотограф показал разрушенный Дворец хана Джаваншира в городе Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный фотограф Реза Дегати на своей официальной странице в Instagram поделился фотографиями о нынешнем состоянии Дворца хана Джаваншира в городе Шуша, сообщает Trend Life.

Фотограф отмечает, что в 1992 году он посетил Дворец, где в свое время жила поэтесса Хуршидбану Натаван, родившаяся в семье последнего Карабахского хана - Мехтигулу хана Джаваншира.

"Здесь она создала ряд своих произведений, а также спланировала строительство водопровода для обеспечения города Шуша питьевой водой. Стоя перед окном ее комнаты, я понял, откуда она черпала вдохновение", - подчеркивает Дегати.

Фотограф пишет, что до армянской оккупации города в 1992 году Дворец хана Джаваншира функционировал в качестве дома-музея.

"В декабре 2020 года я вернулся в город Шуша и был шокирован… Музей разграблен, его здание частично разрушено, а во дворе держали свиней…" - пишет Дегати на своей странице.

(Автор: Джани Бабаева)