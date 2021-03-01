Рафиг Новрузов удостоен орденом ООН "Слава" и дипломом "За заслуги перед мировой наукой и образованием" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Совет по общественным наградам ООН (UNCOPA, Женева, Швейцария) удостоил проректора по научной части Бакинского Славянского университета, профессора Рафига Новрузова орденом "Слава" и дипломом "За заслуги перед мировой наукой и образованием", сообщает Trend Life. Недавно ученый со стороны UNCOPA был также удостоен международным титулом "Посол науки и мира" и Европейским орденом "Честь".

Рафиг Новрузов – доктор наук, филолог, литературовед, заслуженный научный работник Европы. Родился 1 марта 1952 года в Баку. С отличием окончил филологический факультет Бакинского государственного университета. В различные годы работал в Институте русского языка и литературы имени М.Ф. Ахундова, возглавлял Центры азербайджанской культуры и языка при Белорусском государственном педагогическом университете и Киевском национальном лингвистическом университете. Является академиком Российской академии педагогических и социальных наук, Международной научной академии исследований тюркского мира, Европейской академии естествознания. Обладатель орденов и медалей - "Пушкина" (Россия), "Лейбница" (Германия), "Терегги" (Азербайджан), "Золотой звезды" (Турция) и т.д. Является автором 35 книг и более 100 научных статей, среди которых монографии, учебные пособия, словари, двуязычные разговорники.

(Автор: Вугар Иманов)