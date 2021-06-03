Кулинары Азербайджана, Украины и Беларуси будут вместе популяризировать национальные кухни (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Между Гильдией кулинаров Азербайджана, Ассоциацией шеф-поваров Украины (президент Игорь Брагин) и Федерацией поваров и кондитеров Беларуси (президент Павел Маковка) подписан трёхсторонний меморандум о сотрудничестве, сообщил Trend Life председатель Azerbaijan Chefs Guild, шеф-мастер международного класса Илькин Акберзаде.

В рамках сотрудничества будут реализованы проекты по развитию кулинарного и кондитерского искусства, сохранению и популяризации национальных кухонь.

Подписание состоялось в рамках третьего чемпионата Украины по кулинарному искусству, организованного в Киеве Ассоциацией шеф-поваров Украины. Илькин Акберзаде вошел в состав международного жюри конкурса, наряду с представителями Украины, Беларуси и Италии.

Профессиональные и начинающие повара соревновались в 13 номинациях, но звание "Золотой шеф-повар-2021" никому присуждено не было. В связи с этим в следующем году участники соревнований смогут не только завоевать право называться "Золотым шеф-поваром Украины", но и получить денежные вознаграждения в увеличенной сумме. В рамках чемпионата были проведены сессии шеф-поваров "Кухни народов мира", а также Ukrainian Rest Day – мероприятие, направленное на развитие ресторанного бизнеса, с участием ведущих спикеров и рестораторов страны.

(Автор: Вугар Иманов)