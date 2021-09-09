Со сцены в окопы… Он шел записаться добровольцем на фронт (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Министерства культуры Азербайджана "Səhnədən səngərə" (Со сцены в окопы), посвященного деятелям культуры, которые стали шехидами во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, представлен видеоматериал о мирном жителе, шехиде Мехмане Алиеве, сообщает Trend Life.

Главная цель проекта – более широкая пропаганда патриотических и морально-нравственных ценностей.

Мехман Алиев погиб, когда ВС Армении обстреляли Тертер. Он шел, чтобы записаться добровольцем на фронт. Мехман Алиев был педагогом по игре на гармони в детской музыкальной школе города Тертер.

В представленном видеопроекте родные, близкие, коллеги Мехмана Алиева делятся воспоминаниями о нем.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)