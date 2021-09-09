Со сцены в окопы… Он шел записаться добровольцем на фронт (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Министерства культуры Азербайджана "Səhnədən səngərə" (Со сцены в окопы), посвященного деятелям культуры, которые стали шехидами во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, представлен видеоматериал о мирном жителе, шехиде Мехмане Алиеве, сообщает Trend Life.
Главная цель проекта – более широкая пропаганда патриотических и морально-нравственных ценностей.
Мехман Алиев погиб, когда ВС Армении обстреляли Тертер. Он шел, чтобы записаться добровольцем на фронт. Мехман Алиев был педагогом по игре на гармони в детской музыкальной школе города Тертер.
В представленном видеопроекте родные, близкие, коллеги Мехмана Алиева делятся воспоминаниями о нем.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Владельцы малых агрохозяйств должны соответствовать новым условиям экспорта – агентство Азербайджана
Увеличился прогноз по поступлениям от Налоговой службы в госбюджет Азербайджана на будущий год (ОБЗОР)
С глубокой скорбью чтим память детей, чье обучение оборвалось в результате военных преступлений Армении - Джейхун Байрамов (ФОТО)
В Азербайджане невакцинированные работники сферы образования не будут допущены в учебные заведения – министерство
Пандемия COVID-19 способствовала цифровизации сотрудничества между Азербайджаном и ЕС – Еврокомиссия