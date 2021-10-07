Азербайджанские медийные личности отмечены дипломами Международной Ассоциации Азербайджан-Израиль (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В АМИ Trend прошла церемония награждения благодарственными дипломами Международной Ассоциации Азербайджан-Израиль (АзИз) представителей общественности, спорта и культуры за активное сотрудничество с диаспорой за 2020 год, сообщает Trend Life.

Дипломы были вручены председателем Международной ассоциации Азербайджан-Израиль (АзИз) Вахидом Байрамовым народной артистке Тунзале Агаевой, заслуженному артисту Бахраму Багирзаде, заслуженному тренеру по ММА Рустаму Эфендиеву, актерам Оксане Расуловой, Шахрияру Абилову, музыканту Фаигу Кязымову и предпринимательнице Камиле Вердиевой.

Вахид Байрамов отметил, что дружба и развитие отношений между странами являются ярким примером толерантности и мультикультурализма, иллюстрацией того, как еврейское и мусульманское государства могут жить в мире и дружбе.

"На протяжении веков азербайджанский и еврейский народы жили в мире и взаимопонимании, и эта дружба и братские отношения продолжают существовать сегодня между нашими странами. Азербайджан является образцом толерантности и мультикультурализма для всего мирового сообщества. Развитие во всех областях научно-интеллектуальной, культурной, экономической и в политической жизни стран находятся на высоком уровне. Хотелось бы подчеркнуть, что человеческие отношения и мост дружбы между азербайджанским и еврейским народами играют особую, стержневую роль между Израилем и Азербайджаном", - сказал Вахид Байрамов.

В церемонии награждения приняли участие члены молодежной организации АзИз Риад Гусейналиев и Рафаэль Набизаде, а также боец ММА, победитель турниров, герой 44-дневной Отечественной войны, кавалер боевых наград Тофиг Мусаев.

Награжденные дипломами выразили признательность АзИз и отметили, что будут и дальше прикладывать усилия для развития отношений между странами.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)