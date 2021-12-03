Народные и заслуженные артисты удостоены премии Pearls Of Azerbaijan 2021 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Hilton Baku прошла церемония награждения премией Pearls Of Azerbaijan Awards 2021, учрежденной Avand Production, сообщает Trend Life.

Премия была вручена за успехи в различных областях культуры и искусства, общественной жизни и СМИ, медицине и бизнесе, туризме и спорте.

Ведущим вечера был Азер Ахшам.

"Каждая награда важна и по своему ценна, потому что это сообразная оплата за большие труды в профессиональной деятельности, которая в итоге идет на благо развития общества. Человек, получивший награду, часто приобретает особый социальный статус. Хотя в качестве награды часто преподносятся статуэтки, дипломы, призы, премии и подарки, для нас очень важно внимание к личности. Желаю всем успехов!", - сказал руководитель Avand Production и автор проекта Аяз Мамедов.

В числе лауреатов премии – народные артисты Кенуль Хасиева, Мубариз Тагиев, Мелекханым Эйюбова, Самир Джафаров, Малейка Асадова, сестры Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, заслуженные артисты Манана Джапаридзе, Рашад Ильясов, Джахангир Гурбанов, танцовщица Фатима Фаталиева, 26-кратный чемпион мира по кикбоксингу Эдуард Мамедов, телеведущая Медина Абдуллаева, журналист АМИ Trend Вугар Иманов и другие.

Исполнительный продюсер – Хаял Ахмедов, исполнительный продюсер по культуре – Нармина Гафарлы, продюсер по дизайну и графике – Гюнай Тапдыгова.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Вугар Иманов)