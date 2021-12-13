Leading the change. Украинская молодежь поделилась впечатлениями о поездке в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Студент Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Роман Попов, студентка Киевского национального университета культуры и искусств Дарья Пономаренко и представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук посетили Азербайджан для участия в учебной программе Leading the change Университета ADA.

Как сказала Trend Life Марина Гончарук, образование в Азербайджане все больше интересует украинских студентов.

Приглашение посетить Баку получили студенты, которые стали победителями всеукраинского конкурса эссе на тему "Украинско-азербайджанские дипломатические отношения", проведенного Университетом ADA в прошлом году среди украинских студентов.

"Есть большой интерес к участию в конкурсах про Азербайджан, а также программах от азербайджанских университетов. Я очень рада, что Университет ADA поддерживает украинских студентов, углубляющих свои знания про Азербайджан, проведением конкурсов, вручением сертификатов, подарков и грамот, а также приглашением в Баку. Очень важно проведение украинско-азербайджанских конференций, а также регулярных лекций для украинских университетов, которые проводит руководство Университета ADA, за что выражаем свою искреннюю признательность", - отметила Марина Гончарук.

Роман Попов рассказал о том, что поездка в Баку была его давней мечтой.

"Это стало для меня очень важным событием. Я давно мечтал поехать в Азербайджан - страну, которую я уже длительное время изучаю, и лично прикоснуться к её культуре и истории. Баку – невероятный город, в нем представлена уникальная старинная архитектура, которая гармонично переплетается с современными небоскребами. Прогуливаясь по улицам Старого города, я наслаждался атмосферой и народной музыкой, которая звучала в узких старинных проулках. Азербайджанцы – очень приветливый, душевный и гостеприимный народ. У меня было много возможностей пообщаться с жителями Баку, и я смог углубить свои знания об Азербайджане как великой и сильной стране с героической историей. За период нахождения в Азербайджане я ещё сильнее полюбил эту страну и азербайджанский народ, и надеюсь не только вернуться в Баку, но и связать своё будущее с Азербайджаном. Университет ADA – это ведущий вуз, в котором работают настоящие профессионалы, любящие своё дело и заботящиеся о каждом студенте. Меня поразила красота корпусов, их технологичность, а также высокоэффективный подход к обучению, который Украина может позаимствовать у этого университета. За время тренинга я открыл для себя много новых знаний об отношениях Азербайджана и Европейского союза, и в будущем смогу использовать эти знания в своей профессии. Университет ADA демонстрирует, как должно выглядеть высшее образование в современном мире. Я очень надеюсь в будущем опять посетить этот вуз в рамках программ, чтобы ещё больше повысить свои знания и уровень квалификации как специалиста", - поделился впечатлениями и планами Роман Попов.

Дарья Пономаренко тоже мечтает в будущем ещё раз посетить Баку. По ее словам, она была впечатлена тем, как азербайджанцы любят Украину, считая украинцев братским народом.

"Путешествие в Азербайджан – это уникальный опыт. Я обязательно хочу вернуться в Баку, а также побывать в других городах Азербайджана, и посетить еще тренинги от Университета ADA. Азербайджанцы - очень гостеприимные и дружелюбные. Все, кто приезжает сюда, чувствуют себя как дома благодаря особой атмосфере Баку. Я очень благодарна руководству вуза за этот шанс собственными глазами увидеть Азербайджан, а также открыть для себя университет, который готовит специалистов международного уровня. Я планирую и дальше участвовать в украинско-азербайджанских проектах и популяризации Азербайджана в Украине. Я была также очень рада посетить посольство Украины в Азербайджане. Как будущий дипломат я мечтаю работать именно в украинско-азербайджанской сфере", - сказала Дарья Пономаренко.

Проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде отметил, что посещение украинскими студентами Азербайджана стало важным шагом в популяризации изучения Азербайджана, а также украинско-азербайджанских отношений среди украинской молодёжи.

"Студенты смогли ознакомиться с учебным процессом в ADA University, они вернутся в Украину и расскажут о том, какие возможности и перспективы открывает перед молодёжью наш университет. Кроме того, важно, что во время конкурса мы смогли привлечь молодёжь из разных уголков Украины к изучению Азербайджана в рамках написания конкурсного эссе. А сейчас мы привлекаем украинскую молодёжь к непосредственному знакомству с нашей гостеприимной страной в рамках поездки в Азербайджан. Очень рад, что студенты сказали, что эта поездка мотивирует их к дальнейшей популяризации Азербайджана в Украине", - отметил Фариз Исмаилзаде.

(Автор: Вугар Иманов)