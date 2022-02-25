В России юные представители азербайджанской диаспоры подготовили видеоролик памяти жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители молодого поколения региональных и местных национально-культурных автономий и общественных организаций России по инициативе и при поддержке Консультативного Совета «Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России» приняли участие в подготовке видеоролика, посвященного 30-летию Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life организаторы.



В видеоролике "МЫ, ДЕТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА, ПОМНИМ ХОДЖАЛЫ!" юные азербайджанцы из российских городов Архангельск, Калининград, Москва, Истра, Хабаровск, Волгоград, Волжский, Назрань, Лениногорск, Набережные Челны, Курск, Владивосток на различных языках произносят лозунги “Справедливость Ходжалы!” и “Мы помним Xoджалы!”.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Вугар Иманов)