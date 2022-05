В Баку прошла церемония награждения премией BEST OF THE CITY 2022 (ВИДЕО, ФОТО)

Новости Вугар Иманов Все материалы БАКУ /Trend Life/ - В Hilton Baku прошла церемония награждения премией BEST OF THE CITY, учрежденной Caspian Events Group, сообщает Trend Life. В церемонии награждения приняли участие медийные личности, представители общественности, деятели культуры, представители творческой интеллигенции и молодежи. На открытии вечера заслуженная артистка Айбениз Гашимова и ее группа Bülbüllər представили композицию "Vətəndən pay olmayır", с которой они недавно выступили в культурной столице Азербайджана – городе Шуша на открытии V Международного фольклорного фестиваля "Харыбюльбюль". Авторы проекта Турал Алекберов и Ильмирза Агабеков рассказали, что премия вручается лучшим в сферах бизнеса и общественной жизни, культуры и науки, индустрии красоты и медицины, телевидения и СМИ, которые были определены посредством соцсетей, мониторинга СМИ и мнений экспертов. Было отмечено, что Caspian Events Group на протяжении пяти лет реализовала такие проекты, как Trend of the Year, Global Star Awards, Gənclik Ödülləri, Yılın Starları Ödülleri. Среди лауреатов премии в различных номинациях – народные артисты Кенуль Хасыева, Фидан Гаджиева, Малейка Асадова, Агададаш Агаев, заслуженные артисты Айбениз Гашимова, Тайяр Байрамов, Илькин Ахмедов, Бабек Нифталиев, Метанет Искендерли, телеведущая Хадиджа Сянангызы, исполнительный директор школы "Европа Азербайджан" Франческо Банкини, корреспондент Trend Вугар Иманов и другие. Ведущими вечера были заслуженный артист Эльнур Керимов и радиоведущая Айсель Шахин. Гостям была представлена развлекательная программа