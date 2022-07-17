Скончалась 29-летняя азербайджанская актриса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 29 году жизни от сердечной недостаточности скончалась актриса Бакинский детско - юношеского театра Гюльнар Ализаде, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Совсем недавно, 13 июля, она сыграла в заключительном спектакле театрального сезона Cənnətə bilet (Билет в рай) супругу шехида второй Карабахской – 44 –дневной Отечественной войны (https://www.trend.az/life/culture/3620886.html).

Выпускница режиссерского факультета Азербайджанского государственного университета культуры и искусств с 2015 года была актрисой Бакинского детско - юношеского театра. Единственный ребенок в семье. Была замужем, осталась двухлетняя дочь.

Allah rəhmət eləsin